Afrique: Barcelone FC - Un Dembélé né en Afrique aurait-il coûté autant qu'un Dembélé né en France ?

Le FC Barcelone a dit trouver le successeur de Neymar, parti au Paris Saint-Germain (PSG), en la personne du Français Ousmane Dembele né de parents africains (son père est malien et sa mère est sénégalo-mauritanienne).

La somme de ce transfert du dribbleur déroutant de Dortmund en Allemagne à Catalogne en Espagne est de 105 millions d'euros en plus d'un bonus de 40 millions. Il a signé un contrat de cinq ans.

Ousmane Dembélé devient ainsi du coup le deuxième joueur le plus cher du monde derrière le Brésilien du club de la capitale française. Logiquement beaucoup se demandent si un Africain né sur son continent peut-il valoir autant par rapport à celui qui a vu le jour dans l'hexagone ou ailleurs. Si cette interrogation peut paraître à première vue trop simpliste voire farfelue, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est généralement constaté que les joueurs africains nés dans le Berceau de l'humanité ont tendance à être moins valorisés, moins cotés.

Tentative d'explications

Ousmane Dembélé serait né en Afrique qu'il ne serait (peut-être) pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pas parce qu'il serait moins talentueux. Tout simplement parce qu'il ne bénéficierait pas certains avantages notamment les infrastructures ultramodernes pour sa formation, le suivi rigoureux de sa progression, un bon agent, l'image de l'équipe nationale de France (les Bleus), dont il est devenu une pépite à l'instar de Kingsley Coman, Kylian Mbappé... Tous ces facteurs réunis lui donnent une longueur d'avance par rapport à un jeune de son âge bien que pétri de talent mais qui serait né sur en Afrique.

L'autre élément qui explique ce transfert d'un montant élevé de ce jeune de 20 ans seulement reste l'emballement suscité par le « prix d'achat » de Neymar dont le PSG a sauté la clause libératoire de 222 millions d'euros. Ce que beaucoup n'ont pas vu venir.

Avoir vu le jour en Afrique n'est nullement synonyme d'un « mauvais départ » en football. Certains talents nés et formés en Afrique ont pu avoir une carrière envieuse. Un bémol tout de même, aucun d'eux n'a connu (jusqu'à présent) l'extraordinaire début de carrière du prodige français d'origine, rappelons-le, africaine.

Qui est au juste Ousmane Dembélé ?

Ousmane Dembélé né le 15 mai 1997 à Vernon, département de l'Eure en France, grandit dans la ville d'Evreux. Il commence à toucher au ballon formellement en 2004 dans le club de l'ALM Evreux. Ce dernier se fusionne avec l'Evreux athlétic club pour donner l'Evreux FC. Le virtuose y joue, s'essaie également au futsal. Il intègre le centre de formation du Stade rennais à l'âge de 13 ans. Pour qu'il ne soit pas dépaysé, sa famille l'accompagne à Rennes.

Ousmane Dembélé est sélectionné en septembre 2013 en Equipe de France (U17) et puis plus tard dans celle des U18. Alors qu'il est convoité par Red Bull Salzbourg et Benfica Lisbonne, le Stade rennes lui signe un contrat professionnel de trois ans en octobre 2015. Un mois après, il joue son premier match en Ligue 1 française contre Angers au stade Jean-Bouin.

Jusque-là, Dembélé n'est pas encore convoqué en sélection nationale française. En mai 2016, il débarque à Borussia Dortmund pour une durée de cinq ans de contrat. Si le 28 août 2016, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, l'appelle pour la première fois, il a dû patienter jusqu'au 1er septembre de la même année pour jouer son premier match international. Sa première titularisation remonte au 15 novembre. Son premier but intervient le 13 juin 2017 contre l'Angleterre, en amical.

Porter les couleurs du FC Barcelone, un rêve d'enfance

Désormais nouveau numéro 11 du FC Barcelone, ce numéro même que Neymar a porté pendant quatre saisons, Ousmane Dembélé rêvait depuis longtemps d'arborer ce maillot. Il avait donc signé au Borussia Dortmund à contre cœur en 2016. Il est attribué au Directeur du football du club catalan, Raül Sanllehi, d'avoir déclaré, à l'époque, être « extrêmement déçu » de ce que le joueur ait finalement signé ailleurs. « J'espère que nous remédierons à ça dans le futur, mais nous sommes vraiment en colère. J'ai le sentiment que le joueur ne réalise pas l'opportunité qu'il loupe ». Mais pour certains, en effet, la pépite a été victime des intérêts des représentants (clubs, agents... ). C'est depuis 2012 que les dirigeants barcelonais ont entamé des discussions avec le clan du joueur.

Désormais c'est chose faite. L'ailier une fois arrivé dans son nouveau temple s'est fendu de tout son amour pour « le plus grand club du monde ». « Je suis ravi d'être ici, au FC Barcelone. C'est un rêve d'enfant ». Et de préciser : « Je suis conscient de faire partie de la meilleure équipe du monde désormais, avec les meilleurs joueurs. Je veux tout donner pour le Club et l'équipe, bien m'entendre avec mes coéquipiers et remporter le plus de titres possible avec le Barça ».

Le continent noir regorge de plusieurs milliers d'Ousmane Dembélé. Ces derniers ne demandent qu'une chose, de meilleures infrastructures pour que leur rêve devienne une réalité.