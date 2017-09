Maroc: Le deuxième Forum international de Meknès sur le tourisme les 14 et 15 septembre

Le roi Mohammed VI devrait ordonner une enquête sérieuse et probante sur les accusations de torture… Plus »

Ces projets touristiques d'une capacité litière totale de 1.804 lits devront générer plus de 500 emplois directs et indirects, précise la même source.

Des visites aux principaux sites touristiques et culturels de la ville sont programmées au cours de cette édition, en particulier à Volubilis et Moulay Driss Zerhoun.

Un débat sur l'investissement touristique dans la capitale ismaélienne réunira à cette occasion opérateurs économiques et responsables locaux, notamment du Conseil régional du tourisme et de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Les participants devront débattre du "Tourisme et respect de l'environnement", du "Patrimoine et tourisme durable" et du "Tourisme et développement social", rapporte la MAP.

Cette manifestation, initiée par l'Association Grand Ismailia, en partenariat avec la délégation régionale du tourisme et la région Fès-Meknès, vise notamment à mettre en avant les atouts dont regorge la ville de Meknès dans les domaines de l'environnement et du patrimoine culturel.

La deuxième édition du Forum international de Meknès sur le tourisme aura lieu les 14 et 15 septembre sous le thème "Pour un développement touristique durable et responsable".

