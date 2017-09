Congo-Kinshasa: La tripartite CNSA-Gouvernement-CENI - Pseudo-évaluation ou solution pertinente pour la sortie de la crise ?

document

1. Introduction - La Commission Electorale Nationale Indépendante se exclusivement sur le point IV.2. de l'Accord du 31 décembre 2016 contourner et désactionner son dilemme relatif à la fixation calendrier électoral en toute indépendance et conforme aux de l'Accord sus-évoqué.

Elle est coincée dans cet enclume depuis début de ce processus électoral. Ce qui présuppose d'ailleurs intention d'outrepasser certains textes légaux et politiques liés processus électoral. Il sied tout de suite de dénoncer au préalable caractère atypique, opaque et « cenicentrique » (le exclusif à la seule volonté de la CENI) du processus électoral la désuétude du calendrier électoral global de février 2015.

En effet, depuis le lancement de l'opération d'identification enrôlement des électeurs, le processus électoral fait l'objet confiscation par la Centrale électorale, qui agit comme la infaillible, irréfutable et même irrévocable des d'actes préélectoraux. Il n'y a pas l'ombre de doute de présager même dans la fameuse tripartite dite d'appréciation de la période parachèvement des élections, les avis de la Centrale risqueront de prendre caractère de parole d'évangile. D'ailleurs démarche d'évaluation adoptée par cette institution citoyenne présage assez.

La présente réflexion s'interroge et tente de faire des légitimes et techniques sur la pertinence et l'intérêt de tripartite d'évaluation entre le Conseil National de Suivi de l' et du processus électoral (CNSA), la Commission Electorale Indépendante (CENI) et le Gouvernement. L'objectif de l' étant visiblement la fixation d'un calendrier électoral, réflexion évoque ainsi la question de son opportunité, afin d' les conditions de possibilité de son acceptabilité.

2. De la pertinence de la tripartite L'évaluation tripartite susmentionnée se fonde sur le point IV.2 l'Accord du 31 décembre 2016 qui stipule que «Les parties conviennent de l'organisation des élections en une seule présidentielle, législatives nationales et provinciales au plus en décembre 2017. Toutefois, le Conseil National de Suivi de l' et du Processus Electoral, le Gouvernement et la CENI unanimement apprécier le temps nécessaire pour le desdites élections». A l'analyse profonde de cette recommandation l'Accord et se fondant sur l'esprit de l'Accord, les ci-après sont permises :

a. Il convient de préciser qu'il s'agit d'évaluer les électorales et non le processus électoral tout entier, moins l'opération préélectorale. Les parties prenantes ont considéré l'exercice « d'évaluation » porterait sur les opérations électorales,

qui diffèrent des opérations préélectorales, de manière à apprécier temps nécessaire requis pour parachever les opérations restantes. Or,

il s'avère que la période électorale n'a même pas encore démarré ;

car, celle-ci commence avec l'appel à candidature et les scrutins.

Il n'est donc pas question de l'évaluation de l' préélectorale, notamment l'enrôlement des électeurs qui n'est que la seule en cours de réalisation depuis 17 mois depuis lancement du processus. Car, l'Accord, faut-il le noter, a également des moments d'évaluation de l'opération d'enrôlement électeurs (point IV.1.). C'est dire qu'il faut strictement se de cautionner des confusions frauduleuses. Aussi, s'agissant l'évaluation ex-post ou des réalisations, les règles de planification ne tolèrent qu'on puisse évaluer ce qui n'est encore fait.

Faisons remarquer en que c'est abusivement qu'on peut trop sur l'évaluation. L'accord ayant plutôt parlé d'appréciation du temps.

Il ne s'agit pas forcément d'une évaluation profonde du processus. l'appréciation du temps suppose l'existence au préalable d' chronogramme. Comment apprécier le temps restant sans un calendrier ?

b. L'Accord précise qu'il est question d'apprécier le temps pour «parachever» lesdites élections. La sémantique et l' du terme parachever suppose qu'on ait entamé ce qui appelle parachèvement. Alors que rien n'est entamé, le cas échéant puisque période électorale n'est pas encore à l'ordre du jour, il convient se demander si l'évaluation de la tripartite se justifie.

Rien qu'au regard de ces considérations textuelles de l'Accord technique liée au cycle électoral, l'évaluation concernée par tripartite se révèle inopportune, impertinente et même anachronique.

En entrevoyant une évaluation à cette étape, la CENI couvre failles et manœuvres dans l'implémentation du processus électoral, surtout elle cherche à se couvrir derrière les deux institutions pour ne pas porter seule la responsabilité de l' de la période préélectorale et électorale au-delà de douze mois par l'Accord.

c. Il est important d'attirer l'attention des trois impliquées dans la pseudo-évaluation et les autres acteurs clé qu' son point IV.3, l'Accord exige la publication calendrier/chronogramme électoral comme préalable à l'évaluation. en corrélation, les points IV.2 et IV.3 de l'Accord méritent lecture croisée, logique et non concordiste (qui prendrait les dispositions isolément). Car, il est dit que la CENI tiendra informés le CNSA, l'Assemblée Nationale et les autres prenantes du calendrier électoral. On ne peut pas supposer que calendrier soit une conséquence de l'évaluation menée par tripartite, alors que le CNSA est repris parmi les institutions informer, lui qui aura pourvu à sa fixation, selon l' actuel de la CENI.

Par contre, il faut comprendre que la CENI a l'obligation de avant tout un calendrier qui servirait de support de « l' du temps ». Dans les conditions actuelles, il sera procédé à évaluation sans un chronogramme. Une autre violation de l'Accord la CENI.

d. Le CNSA, le Gouvernement et les parties prenantes sont sur le fait que tout calendrier électoral sur lequel l'évaluation aurait l'obligation de s'inscrire dans les douze impartis au processus électoral par l'Accord. L'Accord revient force à cinq reprises sur le délai de douze mois, à savoir aux III.1.1., III.1.2., III.2.2 a, III.3.5. et IV.2. Ceci donne 'échéance de douze mois le caractère impérieux et remet ainsi en l'exclusivité prédominante accordée intentionnellement au point IV.2.

e. Sur le plan de l'authenticité, la validité et la crédibilité de «

l'évaluation » que devra faire la tripartite pose un sérieux problème.

La CENI souffrant d'une crise profonde de confiance, l'évaluation les conclusions qui en résulteront s'exposent au risque d'une en cause totale. Ceci ressemble à un syllogisme dont les sont fausses.

f. Enfin, dans l'esprit de l'Accord du 31 décembre 2016, c'est au de convoquer ladite évaluation du processus et non à la CENI prendre le bâton de commandement. L'inverse porte le risque de le CNSA et le Gouvernement dans la farine et leur faire jouer le de simples valideurs des plans pré-montés. Il importe que le comme institution de suivi et contrôle s'approprie de son rôle l'exerce en toute responsabilité.

3. De l'intérêt de l' a. La publication du calendrier électoral est perçue par la des acteurs comme l'actuel point culminant du désamorçage de la à l'étape actuelle. Certaines forces politiques et sociales, institutions et la communauté internationale ne jurent que par publication d'un calendrier électoral. La SADC parle d'un révisé, le Conseil de Sécurité des Nations Unies en fait également exigence. La CENI, comme cible principale, promet de publier dans meilleurs délais un calendrier réaliste et responsable. Encore que terme responsable présage l'ensorcellement de l'attente principale la population. Responsable, peut-être parce qu'il faut exagérément aux contraintes technico-opérationnelles, parfois les exigences légales, politiques et socioculturelles, une délivrance assurée des élections crédibles, ouvertes et apaisées.

Une telle vue unidimensionnelle, technocratique et technocidaire erronée.

b. Le calendrier électoral n'a un intérêt pour l'opinion qu'en ce qu'il donnera un délai de la tenue des élections à l'Accord du 31 décembre 2016. Ne pas en être dupe ! La devra s'obliger à se plier à l'Accord. Au besoin, elle devra miser une échéance raisonnable, c'est-à-dire avant fin décembre 2017, la convocation du corps électoral.

c. L'impossibilité de tenir au délai de décembre 2017 l'organisation des élections ne peut encore s'autoriser. Car le temps, s'il devra en être question, ne suppose pas exclusivement l'attention sur le temps. Evaluer le temps entre autres une attention particulière sur la séquence tri scrutins organiser. Le contexte sociopolitique actuel réclame la de l'élection présidentielle. Le futur calendrier attendu à solutionner la crise s'il dégage un consensus en faveur l'organisation principalement du scrutin présidentiel découplé deux autres de la première séquence électorale. Car, portant sur seule circonscription nationale, le temps restant est moyennant une détermination et la volonté politique et engagée.

4. Du risque des rallonges récurrentes du processus Après décembre 2017, une nouvelle rallonge de la période et électorale (surtout au-delà de 2018), outrepassant l'Accord du décembre 2016, exposerait les articles 70 et 220 de la Constitution une violation flagrante dans ce sens que le Président Joseph bénéficiera d'une période tampon successive qui pourrait qualifiée à tort ou à raison de transition. Cette période d'annihiler les deux premiers mandats qui le mettent hors électorale à la Présidence. Le débat juridique s'improvisera tenter de sauver le pouvoir en place pour un nouveau mandat à magistrature suprême. N'est-ce pas dans ce piège que cherchent à prendre la CENI et ses collabos !

5. De la réflexion croisée sur la tripartite évaluative et le Manifeste de Entre la tripartite CENSA-Gouvernement-CENI et la volonté du «

Manifeste Esili » signé à Paris, il y a quelques points communs :

- la reconnaissance de la difficulté de réussir l'organisation élections, bien qu'elles soient en divergence quant aux raisons ;

- la prise de connaissance du risque conséquent à la rupture consensus politique et électoral, au cas où il n'est pas tenu l'échéance de l'Accord pour l'organisation des élections, en des solutions par ailleurs diamétralement opposées : extension de période avec les institutions de la République en place pour tripartite contre le moratoire du processus électoral corollaire à gestion citoyenne de l'éventuelle période de transition ;

- la prise en compte des obstacles inhérents à la possibilité d' des élections crédibles, justes, ouvertes et apaisées dans le restant, avec différence près que la volonté du « Manifeste Esili »

est convaincue de l'impossibilité d'avoir les élections devant l'alternative politique avec les animateurs actuels de la CENI ;

- La volonté du « Manifeste Esili » voit une mainmise politique la délivrance électorale de la CENI ; chose que cette confirme en entachant sa compétence légale d'élaborer le électoral par l'implication du CNSA, du Gouvernement et même de communauté internationale.

En définitive, il se déduit qu'entre la tripartite d'évaluation et volonté du « Manifeste Esili », il y a coïncidence des interrogations.

Seulement, alors que la première propose une solution extra- donnant l'apparence d'être dans l'Accord du 31 décembre 2016, seconde prend acte de la rupture du consensus et fait un come citoyen à l'ordre constitutionnel.