Sénégal: Appel au dialogue de Macky SALL, Modou Kara partant

Interpellé sur l'effervescence que son parti devrait faire montre durant la campagne des élections législatives et sa seule représentation grâce au plus fort reste, le marabout minimise : « je suis un homme qui est au service de l'humanité toute entière. Même si le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) était seulement représenté à l'Assemblée nationale, cela nous suffirait ». Serigne Modou Kara « Noreyni » s'est entretenu avec la presse sur les dérives notées sur l'internet ces temps-ci. « Mon souhait, c'est de voir qu'à chaque insulte, nous répondions par la parole respectueuse. C'est cela la sagesse des vertueux enseignée par le Coran », a déclaré le leader politique. « Je suis un homme de paix, qui prêche pour la non-violence ; l'on ne me verra jamais sur le terrain de l'animosité », a-t-il affirmé.

