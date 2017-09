Maroc: Clôture de la 16ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom

La 16ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom s'est achevée lundi 21 août avec la célébration de la Fête de la Jeunesse.

Du 14 juillet au 21 août, 140 concerts ont été programmés sur les scènes aménagées dans 6 villes du Royaume : M'diq, Martil, Tanger, Agadir, Rabat et Saïdia et dont certains ont enregistré des pics d'audience allant jusqu'à 200 000 spectateurs certains soirs.

Un programme artistique riche et varié a été offert à plus de 5 millions de spectateurs : de grandes stars de la chanson marocaine et arabe et une centaine de groupes locaux se sont relayés sur les scènes du Festival. Véritable outil de promotion touristique et de développement économique et social des villes qui accueillent ses scènes, cette manifestation culturelle qui vient de clore sa 16ème édition a permis cette année la création de nombreux emplois dans différents secteurs d'activité (logistique, sécurité, artistique, restauration, nettoyage et hygiène, etc.).

Au terme de cette 16ème édition, Maroc Telecom remercie vivement les autorités locales pour leur précieuse contribution, l'ensemble des artistes qui se sont produits sur les scènes du Festival ainsi que les festivaliers qui sont, chaque année, plus nombreux à venir profiter des spectacles et des animations offertes.