Tunisie: Visa pour Moscou

Eh bien, au match aller, il eut le mérite d'amener le penalty sur lequel la Tunisie a ouvert le score. Aligner Ben Youssef à la pointe de l'attaque signifie que Maâloul va cadenasser son jeu et muscler la ligne médiane en y alignant cinq joueurs: Sassi, Ben Amor et Chaâlali dans le secteur de la récupération, Msakni et probablement Sliti (ou Badri) dans la construction offensive.

La Tunisie défendra alors avec la bagatelle de neuf joueurs, les seuls non impliqués dans le travail de neutralisation, de replacement et d'interception étant Ben Youssef et Msakni.

La terrible gaffe du prédécesseur

Certains prêtent à Maâloul l'intention d'aligner jusqu'à quatre demis récupérateurs, soit Sassi, Ben Amor, Chaâlali et... Karim Awadhi. Allons donc ! On ne va pas jouer attaque contre défense. L'ancien joueur et coach espérantiste aurait-il à ce point peur du trio offensif adverse Mubele, Kabananga et Bakambu, pourtant parus en demi-teinte à Radès. Nous voyons mal le rusé et expérimenté Maâloul tenté par un schéma aussi renonciateur, aussi frileux et qui risque de mettre davantage en confiance Ibenge et ses hommes en les dessinant comme des ogres, des Pelé du foot.

Maâloul tomberait-il par hasard dans l'erreur monumentale commise par son prédécesseur dans le match de vérité de la dernière coupe d'Afrique des nations contre le Burkina Faso, en quarts de finale lorsque Henry Kasperczak employa des armes exagérément défensives pour essayer de neutraliser les Etalons ? L'entraîneur adverse Paulo Duarte n'allait-il pas avouer à froid que ses hommes trouvèrent une motivation supplémentaire en voyant Kasperczak les «respecter» outre mesure, c'est-à-dire les craindre de façon maladive? Comme le football ressemble à des vases communicants, chaque match donne inévitablement matière à réflexion pour mieux préparer le match d'après. Il y a quelques mois, au début de l'été, on a vu comment l'Espérance de Tunis conduite par Faouzi Benzarti a réussi à agresser l'AS Vita Club en Ligue des champions dans ce même stade des Martyrs en prenant d'emblée le jeu à son compte, en mettant la pression sur les locaux, en ouvrant le score et en obligeant les fougueux hommes d'Ibenge à rester sur la réserve. Au final, le club «sang et or» a obtenu le nul qu'il était venu chercher.

La leçon donnée à Vita

Certes, chaque match a sa vérité. Vita n'est pas la sélection congolaise. Ibenge possède d'autres armes quand il drive les onze Léopards. Toutefois, il faut s'employer à faire douter l'adversaire au lieu d'attendre stoïquement que le doute s'insinue dans l'esprit de nos joueurs. Déjà, le match aller a énormément déplu au sélectionneur congolais tout simplement parce que ses joueurs ne l'ont pas entendu, n'ont pas appliqué ses consignes. Il l'a du reste avoué ces dernières heures dans une de ses sorties médiatiques: «La plus grande déception que j'éprouve après la défaite (1-2), c'est qu'à la mi-temps, on tire les oreilles des joueurs. On était mal entré dans le match, on avait mieux terminé. Donc, à la mi-temps, dans les vestiaires, j'ai dû insister afin que mes joueurs puissent commencer cette seconde mi-temps dans la même concentration démontrée sur la fin du premier half et qui nous a valu d'égaliser. Malheureusement, dès le retour des vestiaires, on encaisse un but semblable au premier. Cela provoque chez moi un peu de colère. Mais il faut repartir et régler certaines choses afin que cela ne se reproduise pas chez nous ce mardi», analyse-t-il.

La concentration et la fraîcheur vont sans doute faire la différence ce soir. Le public sportif sera curieux de voir dans quel état physique et mental se trouveront ses favoris quand ils devront renouveler les efforts quatre jours seulement après la bataille de Radès. Et quand ils auront à composer avec le tartan du stade des Martyrs dans un climat providentiellement clément puisqu'on annonce des températures ne dépassant guère les 25 degrés.

Une aubaine pour s'inviter dès ce soir à Moscou. Il faudra pourtant souffrir, serrer les dents et faire preuve d'intelligence et de courage. Après tout, les copains d'Aymen Mathlouthi n'auront pas affaire aux conditions dantesques desquelles s'étaient courageusement sortis les Aigles en 1977 dans l'enfer du Surulere de Lagos à l'occasion d'un autre match de vérité qui ouvrit alors les portes du Mondial argentin. C'était au fond le temps des gladiateurs...

Ce soir, un simple point suffirait à notre bonheur, et au leur, bien entendu. Si affinités, pourquoi pas davantage, du reste ?...