Tunisie/Congo-Kinshasa: En direct de Kinshasa

«Nous nous préparons sérieusement pour cette deuxième confrontation et nous travaillons le volet physique surtout après les gros efforts déployés à Radès», a-t-il précisé, se félicitant du travail du staff médical et des bonnes conditions du déplacement pour le Congo à bord d'un vol spécial. «J'espère que nous serons prêts mardi prochain (aujourd'hui) et que nous atteindrons notre objectif afin de nous rapprocher le plus possible du Mondial», a-t-il ajouté.

Match différent

De son côté, Ferjani Sassi, qui va retrouver sa place dans le onze rentrant après son absence lors du match aller suite à une suspension disciplinaire, a estimé que le match de ce jour sera différent de celui de la manche aller. «Nous devons absolument corriger les erreurs commises à Radès notamment sur les balles hautes pour ne pas laisser des espaces aux Congolais qui vont trouver un grand soutien auprès du public».

Naim Sliti a pour sa part insisté sur l'importance d'être bien concentré dans ce genre de match. «Nous sommes conscients de l'importance de ce match et des conditions qui l'entourent et nous n'aurons probablement pas les nombreuses occasions de but comme au match aller c'est pour cela que nous devons être bien concentrés en attaque, afin de marquer un but prématurément qui déstabiliserait l'adversaire», a-t-il estimé. A noter que de nombreux supporters de la communauté tunisienne à Kinshasa ont assisté avec les journalistes, au premier quart d'heure de la séance d'entraînement qui s'est poursuivie par la suite à huis clos.