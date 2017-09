Tunisie: Le match le plus long...

Jouer en bloc...

Des changements par rapport à vendredi? D'abord, Maâloul va chercher à remplacer Khenissi, suspendu. Et puis, on va voir si le retour de Sassi va coûter la place de titulaire à Chaâlali, qui a bien joué à Radès. Tactiquement, Maâloul est un entraîneur qui aime le football collectif où le bloc agit ensemble et se met devant. Ce n'est pas le genre d'entraîneur qui aime défendre aveuglément dans sa zone. C'est aussi un technicien qui croit beaucoup dans le rôle du milieu de terrain dans les matches à enjeu. Le 4-3-3, c'est son schéma préféré comme il l'a fait pour stopper l'Egypte. Probablement on devrait s'attendre à voir Sassi, Ben Amor et Chaâlali évoluer ensemble pour permettre plus de densité à l'entrejeu et empêcher la RDC de gérer à son aise le tempo. Fakhreddine Ben Youssef, qui n'a pas de place à l'EST mais qui se trouve galvanisé en sélection, peut aussi évoluer comme avant-centre. Le duo M'sakni-Selliti reste intouchable, à notre avis. En défense, on espère une meilleure organisation et plus de solidité pour nous épargner les erreurs fatales dont une a donné l'égalisation en fin de première mi-temps.

En 5 jours, pas grand-chose à changer ou à faire : ça va dépendre surtout de la capacité des joueurs à se prendre en charge. Et à honorer leurs engagements.