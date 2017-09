Tunisie: Se remettre la tête à l'endroit

Marco Simone et ses joueurs ont été sonnés à Radès par des Bardolais fringants et pimpants. Il faudra de la volonté et de l'implication d'ensemble pour s'en remettre. Parti pour surclasser son voisin stadiste, le CA est passé à côté, laissant l'adversaire le manier à sa guise. Et pour beaucoup, le scénario de ce match reste en travers de la gorge.

Comment le CA a-t-il pu se montrer aussi fébrile? Pourquoi s'est-il autant exposé face à des Stadistes vivaces et déterminés ? Les hommes du technicien lombard ont-ils préparé cette rencontre de la meilleure des manières possibles ? Aujourd'hui, on en sait davantage sur le déroulement des événements, sauf que l'on ne peut revenir en arrière.

Le mal est fait et il va falloir se retrousser les manches pour accrocher le bon wagon et ne pas se faire distancer en haut lieu.

Les puristes sont unanimes. Il n'est pas seulement question de positionner le bloc plus haut. Mais aux sentinelles de redescendre d'un cran à chaque fois que les milieux offensifs et les attaquants étaient aspirés vers l'avant. Sauf qu'il n'y a pas eu de consigne à ce niveau. Et le CA l'a payé cash. Bref, ce fut fatal.

Une véritable débandade, sachant que le CA, déboussolé en seconde période, a même frôlé la «correctionnelle». Bien avant, très agité dans sa zone technique durant la première période, Simone a certes tenté de capter l'attention de sa troupe. Mais ces derniers sont restés dans le flou, incapables de comprendre exactement ce qu'attend d'eux leur entraîneur. La suite, on la connaît.

Le second half a ensuite été un véritable calvaire pour les «Rouge et Blanc». Comme si le coach italien n'arrivait pas à livrer son message. Comme s'il était inaudible ! Vers la fin du match, c'est un coach affalé sur une chaise qui n'a pas vu venir la furia stadiste. S'il a dû s'expliquer sur ce raté monumental, ses jours sont toutefois loin d'être comptés au Parc A. L'entourage clubiste nous assure ainsi que la proximité du coach avec son employeur lui garantit une certaine sécurité de l'emploi jusque-là.

En revanche, la situation serait différente si le CA ne gagnait pas à Kairouan face à la lanterne rouge du championnat.

S'il ne récolte pas trois points face aux Aghlabides, Simone ne sera peut-être pas débarqué de suite, mais il aura perdu tout crédit auprès de sa direction. Bref, Marco Simone va devoir se montrer très convaincant à Kairouan face à un club qui s'enlise dans les profondeurs du classement. Et pour atteindre le but fixé, le technicien du CA devra puiser dans son réservoir afin de pallier certains handicaps. Ainsi, après le « non-match » livré face aux Bardolais, le Club Africain est attendu au tournant.

Irrégularités latentes

Interrogations sur les irrégularités latentes du collectif.

Carences individuelles dans l'envie, la maîtrise et l'intensité.

Les observateurs constatent amèrement que le CA est aux antipodes de la compétitivité. En clair, l'équipe repart maintenant avec beaucoup de doutes en espérant que ce sera ponctuel.

Sur ce, il est vrai que le CA a montré de bonnes choses en Coupe de la CAF. Tellement de bonnes choses qu'atteindre l'apothéose continentale n'est plus un sujet tabou à Bab Jedid. L'occasion est trop belle pour ne pas la saisir, mais il va falloir s'y préparer, retrouver de la rigueur et du caractère. Pour les éternels optimistes, le temps semble avoir fait son effet. Le CA aurait ainsi pansé ses plaies (après la déconvenue face aux Bardolais) et retrouvé un semblant de sérénité. Et c'est dire combien un succès à Kairouan viendrait forcément atténuer la déroute du dernier derby.

Dans cette quête, et pour éviter toute surprise préjudiciable, les Clubistes devront rester sous pression et ne pas sous-estimer cette équipe kairouanaise redevable d'une réaction d'orgueil.

Car en cas de sortie de route du CA, certains risqueraient d'en faire les frais ! La donne est claire : le CA doit gagner pour se remettre la tête à l'endroit. Ce serait de bon augure pour la suite, en attendant de se «refaire la cerise» en Coupe de la Confédération.

Le nouvel organigramme du CA

Après des consultations tous azimuts, le Club Africain devrait annoncer la nouvelle composition de son bureau exécutif.

Autour du président Slim Riahi, l'on retrouverait ainsi Hichem Beji qui serait intronisé 1er vice-président. Le vice-président chargé des sports de salle sera Mongi Bouhlila, et Majdi Khelifi retrouvera le secrétariat général du CA. Ce dernier aura pour assistants Manoubi Troudi et Issam Hamzaoui. Volet finances, le trésorier sera Imed Manai. Quant à Ridha Dridi, il prendra le poste de vice-président chargé de la section football. A ses côtés, le président de la section football sera Sofiane Bessaadi. Pour compléter le tableau, le président du comité d'organisation sera Mourad Boubaker, alors que Khalifa Jebali sera chargé de la communication. La présidence de la commission des statuts sera, quant à elle, confiée à Kamel Ben Khalil alors que le responsable marketing sera Rachid Zmerli. Enfin, le porte-parole du CA sera Fahmi Amiri, la présidence de la commission juridique ira à Hajer Ouanna, et Mondher Dekhil sera intronisé responsable des relations avec les comités des supporters. Voilà pour le volet administratif. Chapitre groupe de joueurs, l'on se dirige vers un retour de l'attaquant zimbabwéen Matthew Rusike. Un retour sous condition, puisque le joueur demande au préalable ses dus équivalents à quatre mois de salaire. Enfin, volet mercato, le désormais ex-joueur du Club Sportif Sfaxien, Houssem Habbassi, serait en passe de rejoindre le CA pour un bail de quatre ans. Suspendu par la commission des litiges de la FTF jusqu'à la mi-novembre, Habbassi devra éventuellement prendre son mal en patience s'il opte définitivement pour le club de Bab Jedid.