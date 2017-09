Tunisie: Un grand forum au Caire en octobre

L'Union pour la Méditerranée (UpM) organise son premier Forum d'affaires sur l'énergie et le climat au Caire en octobre, en vue de promouvoir le rôle du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables.

Le «Forum d'affaires sur l'énergie et le climat de l'UpM : libérer les possibilités en matière d'énergies renouvelables dans la région euro-méditerranéenne» (UfM Energy and Climate Business Forum: Releasing renewable energy opportunities in the Euro-Mediterranean Region) se déroulera le 18 octobre prochain sous l'égide du gouvernement égyptien, en coopération avec l'Observatoire méditerranéen de l'énergie et la World Alliance for Efficient Solutions, et avec le soutien financier du gouvernement suédois.

L'événement rassemblera des représentants gouvernementaux de haut niveau de la région de l'UpM, des parties prenantes, des investisseurs du secteur privé, des institutions financières internationales et des cas d'investissement fructueux, dans le but d'identifier les possibilités d'affaires, de fournir des informations mises à jour et de favoriser l'établissement de réseaux.

Le Forum est conforme à la feuille de route de l'UpM visant à «favoriser la coopération régionale dans le secteur de l'énergie (interconnexions, interdépendance, efficacité, énergies renouvelables, mix énergétique)» et en lien direct avec la stratégie de l'UpM pour le secteur privé.

Le développement du secteur privé est essentiel pour saisir les possibilités d'affaires existantes et favoriser l'intégration régionale en Méditerranée. L'UpM cherche à promouvoir l'investissement et le développement d'un secteur privé plus solide dans la région méditerranéenne afin de contribuer au développement économique de la région.