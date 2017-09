Tunisie: Le calligraphe tunisien Nja Mahdaoui en lice

Sur le site «Global Art Awards», sont visibles les œuvres que le plasticien et calligraphe mondialement connu, Nja Mahdaoui, avait présentées pour y participer.

Il s'agit d'une série de calligraphies sur différents thèmes, dont l'un est intitulé «Designs for 4 aircrafts», avec des calligraphies sur le design extérieur de quatre avions de Gulf Air (compagnie aérienne nationale de Bahreïn) que l'artiste avait réalisées en 2000 à l'occasion du 50e anniversaire de la compagnie. Y figure aussi le thème «Transe» avec des œuvres, réalisées à partir de divers matériaux, d'une exposition datant de 2013 placée sur le thème des lettres et du signe et un autre thème «Douroub», qui est une installation de 20 tambours réalisée en 2015.

Le site définit ces prix internationaux pour les arts visuels, comme étant «une récompense créée pour honorer et reconnaître les réalisations et contributions des artistes, galeristes et professionnels de l'art dans le monde entier.»

25 prix seront décernés par un jury de plusieurs membres pour chacune des catégories d'arts visuels participantes aux «Global Art Awards». Le jury est composé de professionnels mondialement reconnus du domaine des arts dont des collectionneurs d'œuvres d'art, galeristes, critiques d'art, entrepreneurs dans les arts et membres de l'association «Middle East Art Collector Association» (Association des collectionneurs d'art au Moyen-Orient) qui organise cet événement. Le vote pour le choix des meilleures œuvres est également ouvert au public sur le site de «Global Art Awards».

La cérémonie de remise des prix verra l'organisation d'une exposition d'art baptisée «The Global Art Awards Exhibition» qui constituera une plateforme ouverte aux artistes émergents et reconnus, leur offrant l'opportunité de présenter leurs œuvres dans l'un des espaces d'arts les plus dynamiques et iconiques de Dubaï.