Tunisie: Une trêve mise à profit

Des renforts

Après le départ du Sénégalais Souleymen Badgi à cause de la modestie de son rendement, les Aghlabides ont entamé des pourparlers avec le Congolais Prince Ibara et un autre attaquant malien. Selon des proches du club, la finalisation de ce transfert aura lieu cette semaine pour donner plus de solutions à l'attaque aghlabide, notamment avec la méforme de Munduga. Les Aghlabides ont également conclu un accord avec l'ESS pour le transfert de Laâouichi et Ayouni dans le cadre d'un prêt. Le coach aghlabide estime que ces joueurs sont capables de redonner plus d'équilibre à l'effectif de la Chabiba, vu l'expérience et les qualités techniques des ex-Etoilés.

Les jeunes rassurent

Malgré leurs courtes apparitions, les jeunes Riadh Frioui et Oussama Bouguerra ont montré un rendement probant. Le staff technique semble confiant, vu leurs qualités techniques. L'entraîneur aghlabide pense que leur intégration avec le groupe doit être progressive pour plus de confiance. D'autres jeunes talents seront également incorporés au cours des prochaines journées, ils seront des solutions en cas de besoin.