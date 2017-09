Tunisie: Une leçon à tirer

Evidemment rebutés par l'accrochage survenu, l'autre soir à Ennejma Ezzahra , entre l'organisatrice de «Rouhaniat» et les membres de l'ensemble «Ibn Arabi».On n'y était pas au juste. Mais rien n'échappe au public désormais. La vidéo a tout mis «à nu». C'est-à-dire un échange de propos à peine supportable s'agissant d'une scène de prestige, d'artistes et de gens de culture de ce haut niveau.

Ce qui s'est passé étonne au surplus. Un «club de nuit» voisin diffusait de la musique amplifiée. L'exact «parasite» pour la calme et sereine musique soufie. Les artistes s'en sont plaints et ont arrêté de jouer. L'organisatrice a vivement répliqué. Pour elle, apparemment, le concert «devait suivre son cours».Le public l'a huée. En quelques minutes : la cohue. On n'a pas souvenir de pareille «foire d'empoigne» dans les salons austères du Baron d'Erlanger.

Ce qui étonne ?

Simple : c'est que tout cela (rien que cela !) n'ait pas été prévu. Ni à «Ennejma», ni au «club de nuit», ni encore à la mairie. Deux lieux de musiques contigus transmettaient au même horaire. Le «télescopage sonore» était inévitable. Allait de soi .Une solution devait exister. Administrative, réglementaire, juridique, négociée : eh bien non! Pas une. Il y a eu télescopage, il y a eu parasitage, il y a eu accrochage, il y a eu chahut, il y a eu tollé et, chose étrange, tout le monde s'excitait, mais personne n'imaginait la moindre sortie.

Existe-t-il des textes réglementant ce genre de situations ? Des textes généraux (code de l'environnement, code de la santé publique, code pénal, etc.) à coup sûr, oui. Ce sont, en général, des dispositions se rattachant aux problèmes de la pollution sonore, et aux droits du voisinage. Mais de particuliers et spécifiques à la musique, à ses formes d'activités, on l'avoue, on n'en a trouvé que pour Tunis et environs. Là, tous les conflits relatifs au bruit (galas de noces, mézoued de quartiers, nuisances sonores nocturnes comme diurnes) sont énumérés, classifiés et sanctionnés.

Sont-ils appliqués et respectés au quotidien ? Beaucoup moins sûr. On sait depuis toujours que sur ce chapitre, ce sont plutôt les usages qui font office de «loi». On se supporte pour tout dire entre voisins de quartier, voire de pallier. On «se renvoie l'ascenseur». C'est «boucan pour boucan, j'explose les décibels ce soir, et demain ton tour viendra».

«Folklore-consensus», mais qui touche aussi à la pratique des salles de concerts, des établissements de nuit, jusqu'à certains théâtres de zones urbaines. On extrapole, peut-être, mais on imagine que cela pouvait être le cas entre «Ennejma Ezzahra» et son club voisin. On s'accordait, peut-être sur «le télescopage», par habitude, implicitement. Unique bémol : les musiciens de l'ensemble «Ibn Arabi» n'en ont pas voulu.

Maintenant, il faut l'admettre, cet incident malheureux de «Rouhaniat» devra bien servir de leçon. On a l'exemple des grandes villes de la culture. Là, rien n'est laissé au hasard, ni au gré des uns et des autres. Les lieux de la musique obéissent à des techniques précises. Ils ont des intensités maximales à ne pas franchir, des décibels à ne jamais dépasser. Et lorsqu'ils sont contigus (ce qui n'est autorisé que sous certaines normes), ils ont des limites acoustiques à prendre en considération.

Sans cela, dans nos théâtres et nos salles d'art, il y aura toujours risque de cohue.