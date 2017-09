Tunisie: Des entreprises ont trouvé le bon créneau

En fait, des analyses biologiques sont effectuées sur les différentes eaux minérales pour s'assurer de leur qualité afin qu'elles n'affectent pas la santé des consommateurs. Plusieurs critères scientifiques sont recherchés pour certifier la qualité de l'eau qui doit être dépourvue de certains éléments nocifs comme le nitrate et le nitrite.

Forages en plein désert

Les eaux minérales proviennent de diverses sources et régions. L'eau du Nord-Ouest est particulièrement appréciée par les consommateurs, compte tenu de sa pureté et de sa teneur réduite en sels. Ces régions, sont connues pour leurs sources naturelles qui sont bien alimentées au cours de la saison hivernale. Certaines marques ont même obtenu des distinctions internationales en signe de reconnaissance de leur qualité. Des potentialités naturelles sont encore disponibles pour mettre à la disposition de la population d'importantes quantités d'eau minérale. Des entreprises anciennes dans le domaine continuent encore à travailler en utilisant les mêmes sources.

Des forages sont également effectués dans certaines zones pour essayer de trouver une eau de qualité qui a de fortes chances d'être commercialisée. Ainsi, certaines marques d'eau minérale «de source naturelle» utilisent une eau de forage qui a aussi ses qualités. Un investissement colossal est ainsi consenti pour le forage qui peut se répéter plusieurs fois pour trouver l'eau recherchée. En période de sécheresse, comme c'est le cas actuellement, certaines nappes et sources tarissent, ce qui rend le débit d'eau très réduit et ne permet pas de l'exploiter à bon escient.

Les promoteurs ont même effectué des sondages en plein désert à la recherche d'eau minérale. Et leurs recherches ont été couronnées de succès dans la mesure où ils ont pu trouver cette ressource vitale qui a été exploitée rapidement dans l'industrie. Une fois le débit d'eau disponible, l'entreprise peut voir le jour. Il est nécessaire de mobiliser alors les équipements de mise en bouteille ainsi que la main-d'œuvre pour effectuer les différentes tâches de la chaîne. C'est un projet, certes rentable mais qui dépend totalement de la disponibilité de l'eau qui doit être conforme aux critères en vigueur.

Dans un passé récent, une entreprise d'eau minérale, qui a effectué un sondage dans le Sud, a trouvé la solution pertinente pour réduire la salinité qui était au-dessus de la moyenne. Elle a utilisé la technique d'osmose inverse qui était à la mode et non coûteuse. Cette eau a connu un succès auprès de la population qui ne se soucie pas trop de la marque. Dans les périodes de canicule, l'essentiel est d'avoir une eau minérale douce, même si elle est achetée à un prix élevé. C'est dire que les perspectives de développement de l'eau minérale en Tunisie demeurent prometteuses à condition que la situation climatique soit favorable et plus clémente. Des pluies abondantes permettraient d'alimenter les nappes phréatiques et les sources naturelles qui sont indispensables, au final, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour la vie.