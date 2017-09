Cameroun: Le RDPC salue l'acte présidentiel

communiqué de presse

Le Secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Jean Nkuete communique :

Ayant pris connaissance de l'important communiqué signé du ministre, secrétaire général de la présidence de la République rendu public le 30 août 2017, portant sur la décision du président de la République d'arrêter les poursuites engagées devant le tribunal militaire de Yaoundé à l'encontre de certaines personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest : Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais salue avec déférence ladite décision qui contribue positivement à l'évolution de la situation qui prévaut dans les deux régions.

Le RDPC se félicite de cet acte magnanime, qui intervient à la suite d'autres mesures importantes prescrites par le chef de l'Etat, mises en application par le gouvernement, et qui s'inscrit dans le prolongement de la démarche presidentielle, soutenue et constante d'apaisement et de renforcement de l'unité et de l'intégration nationales, conformément aux aspirations profondes de l'ensemble de la communauté nationale.

Le parti se réjouit également de cette mesure républicaine prise souverainement par le président de la République, garant de la stabilité des institutions, ainsi que de la détermination réaffirmée par le chef de l'Etat à mener une lutte sans merci, sans faiblesse et sans faillir contre les ennemis de la République. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais engage ses militants et ses sympathisants à renforcer leur soutien sans réserve à la démarche du président de la République et à continuer à se tenir résolument à ses côtés pour faciliter et accompagner la mise en œuvre de toutes les mesures ainsi prises en vue d'accélérer le retour à la vie normale dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Le secrétaire général du Comité central invite par conséquent les militantes et les militants du RDPC ainsi que tous les compatriotes de bonne volonté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en particulier, et du pays tout entier en général, à apporter une réponse responsable et républicaine à la décision exceptionnelle du chef de l'Etat du 30 août 2017, en tournant le dos à la désinformation, en renouant avec le fonctionnement normal des activités dans les régions concernées et en envoyant les enfants à l'école, dès le lundi 4 septembre, sur l'ensemble du territoire, pour garantir une bonne année scolaire 2017-2018.

Le secrétaire général du Comité central invite par ailleurs les chefs des délégations permanentes régionales et départementales du Comité central ainsi que les présidentes et présidents des sections, RDPC, OFRDPC, OJRDPC, dont il convient de souligner l' engagement dans la recherche de l'apaisement depuis le début de la crise, à prendre les dispositions appropriées pour soutenir les efforts du gouvernement par les accompagnements nécessaires aux différents acteurs de la communauté éducative et la collaboration avec les pouvoirs publics. Il les convie également à plus de vigilance pour barrer la route aux fauteurs de troubles et à toutes les tentatives de sabotage de la mise en place des nouvelles décisions.

Enfin, comme il a eu à le relever lors de ses tournées récentes à l'intérieur et à l'étranger, le secrétaire général du Comité central rappelle à toutes les militantes et à tous les militants que la discipline individuelle et collective au sein du parti demeure le principal atout pour l'efficacité des soutiens que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais apporte au président de la République dans les combats qu'il mène inlassablement pour la paix, l'unité nationale, la démocratie, les libertés et le progrès dans notre pays. Yaoundé, le 31 août 2017 Le secrétaire à la Communication, (é) Pr. Jacques FAME NDONGO