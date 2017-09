Cameroun: Sanaga-maritime - Un accident fait 15 morts

· Au moins 381 civils ont été tués par Boko Haram depuis avril 2017 au Cameroun et au… Plus »

Un accident de la circulation survenu samedi vers 22h sur la Nationale n°3, au lieu-dit Makondo II, arrondissement de Ngwei, à une vingtaine de km d'Edéa, a fait 14 morts et 5 blessés. Selon des informations obtenues de la préfecture de la Sanaga-maritime, un car de marque Toyota Hiace de 18 places, en surcharge d'une place, roulant à vive allure dans le sens Douala-Yaoundé, est entré en collision frontale avec un camion plateau roulant tout aussi vite, allant en sens inverse et qui tentait un mauvais dépassement. 14 morts, dont celle du chauffeur du car, ont été enregistrées sur le champ. 5 blessés ont été conduits à l'hôpital régional d'Edéa, où l'un d'eux a succombé par la suite. Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion plateau est en fuite. Il aura fallu l'intervention de sapeurs pompiers venus de Douala pour désincarcérer certains corps coincés dans la carcasse. Suite à cet accident, la route est restée bloquée jusqu'à 2h du matin dimanche.

