Cameroun: Italie - Cameroun - Diaspora /Livre - "Lettre d´un Mbenguiste à sa Mère" de Christian Kuate

Qu´est-ce qu´un mbenguiste ? C´est un camerounais/une camerounaise qui vit à l´étranger; Mbeng étant souvent associé à l´Europe et à l´Amérique du Nord. Quel est le profil du mbenguiste ? A-t-il un habitus ? Et l'immigration ?

Partir, c´est pour les uns un rêve et pour les autres, une réalité. Partir c´est devenu chez certains un synonyme de la réussite. L´expérience migration s´avère pour les uns une joie, pour les autres une douloureuse expérience dont les tenants et les aboutissants sont à chercher dans le filet inextricable des causes, des routes et des expériences migratoires.

Né en 1982 à Douala au Cameroun, Christian KUATE est, lui aussi "mbenguiste", car il part un jour en 2007 pour s´installer en Italie où il a fait des études couronnées par un Master en philosophie et langues.

Roman épistolaire, "Lettre d´un Mbenguiste à sa Mère" (Édition La Doxa) relate les problèmes liés à l'immigration à partir d´une perspective individuelle. Le personnage révèle sans ambages son quotidien à sa mère, ses joies et ses peines, ses rêves et sa réalité, ses aventures et ses mésaventures. L´auteur à travers son personnage principal tente de montrer une autre facette de l´Occident loin du mythe d´Eldorado qui envoûte beaucoup de jeunes Africains et se solde parfois dans "Le ventre de l´Atlantique" pour parler comme Fatou Diome. "Barca ou Barsax" (Barcelone ou la mort) c´est le leitmotiv des milliers de jeunes sénégalais empruntant coûte que coûte les routes périlleuse, à la recherche d´une vie meilleure sous d´autres cieux.

Pourquoi le Mbenguiste choisit-il sa mère et non un divan du psychologue pour laisser exprimer son univers intérieur dans une société où il peine à trouver ses repères ? Pour l´auteur, "s'adresser à sa propre mère est un désir enfoui en chacun de nous. Il nous interpelle car il décrit l'actualité de notre génération. L'auteur se place en sociologue, celui qui jette un regard sur une société, le vécu des mbenguistes, de leur terre d'accueil. Il est reporter car il nous informe sur une réalité dont on est loin d'imaginer les dessous, les clichés, les beaux et les sombres tableaux".