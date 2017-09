Cameroun: UK - Le camerounais Durant Kombou invente la "Life Saver Card" (Texte & vidéo)

Life Saver Card, c´est une invention qui va sans doute bousculer les habitudes de santé. Vous connaissez ces cas d´urgence où le médecin doit vite agir, cependant ne dispose pas d´information appropriées sur l´historique médicale du malade. Soucieux de mettre les nouvelles technologies au service du bien être et de la santé, le camerounais Durant KOMBOU apporte une solution salutaire qui vient combler ce manque dans la chaîne d´informations entre le malade et le médecin et ceci avec sa Life Saver Card.

Cette carte vie ou bracelet connecté est un carnet de santé numérique d'urgence, sécurisé et accessible seulement aux professionnels de santé autorisés, selon le site de l´inventeur.

La Life Safer Card permet "aux professionnels de santé autorisés d'accéder aux informations utiles à votre prise en charge et de partager avec d'autres professionnels de santé des informations médicales vous concernant : vos antécédents, vos allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation, vos résultats d'examens (radios, analyses biologiques... ), etc... " (Site de l´inventeur).

Ce produit dont le prix est à la portée de tous, est d´ores et déjà convoité par les structures médicales de beaucoup de pays européens et trouve un écho positif au Cameroun et dans bien d´autres pays africains..