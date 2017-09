Congo-Kinshasa: Mondial 2018 - La RDC a son destin en main

En dépit de la défaite d'un but à deux à Tunis face aux Aigles de Carthage, les Léopards de la RDC, qui ont laissé leur première place du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde prévue en Russie pour 2018 à leur prochain adversaire, gardent encore leur destin en main. C'est l'avis du sélectionneur Florent Ibenge.

Pour conserver ses chances de qualification, la RDC a l'obligation de battre la Tunisie, ce 5 septembre, au stade des Martyrs en match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018. Lors de leur première confrontation dans le groupe A des éliminatoires, les Aigles du Carthage ont dominé, le 1er septembre, au stade Radès de Tunis les Léopards de la RDC par deux buts à un. Les poulains du sélectionneur Florent Ibenge se sont mis la pression après cette défaite.

Après cette première rencontre, ce dernier s'est exprimé en ces termes : « On était ici [Tunisie] pour prendre des points. On ne les a pas et je suis déçu. Le match retour, on va l'aborder avec la ferme intention de prendre les trois points. L'essentiel est de terminer premier de ce groupe. Pour l'instant, on est deuxième, il reste trois matches à jouer. Rien n'est perdu. On garde encore notre destin en main. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas des résultats des autres, on dépend de nos propres résultats. Donc, si on bat la Tunisie mardi, on reprend de nouveau la tête du groupe ».

Pour Florent Ibenge, il y a de correction à faire par rapport au match perdu au stade Radès. Il faut que les joueurs restent concentrés dès l'entame de la partie le 5 septembre à Kinshasa. « La plus grande déception, ce qu'à la mi-temps, on tire les oreilles [des joueurs]. On était mal entré dans le match, on avait mieux terminé. À la mi-temps, j'ai insisté pour que l'on puisse commencer cette seconde mi-temps dans la même concentration qu'on avait terminé la première. On encaisse un but semblable au premier. C'est là où il y a un peu de colère. Mais il faut corriger pour que mardi ça n'arrive plus », a-t-il dit.

Pour sa part, Nabil Maaloul, sélectionneur des Aigles de Carthage, a indiqué que le match s'est joué sur de petits détails. « On a gardé notre sang froid, surtout après l'égalisation de la RDC. On savait que l'équipe nationale congolaise est actuellement l'une des meilleures en Afrique. On connaissait leurs points forts et leurs points faibles. Le match s'est joué sur de petits détails. Il aurait pu basculer de part et d'autres. C'est vrai qu'on s'est créé énormément d'occasions pendant ce match. On a marqué deux buts et c'est l'essentiel. Le plus important c'était les trois points. Maintenant on est premier, à nous de bien gérer notre match retour », a-t-il confié. La rencontre du 5 septembre à Kinshasa pourrait être décisive pour la Tunisie en cas de victoire et déterminante pour la RDC aussi si elle l'emporte. En ce moment, les Léopards auront deux matchs à jouer avant de valider leur ticket pour la Russie : battre la séduisante équipe de la Guinée au stade des Martyrs de Kinshasa et aller faire un résultat probant contre la Libye en Algérie où les Chevaliers de la Méditerranée joueront leur match à domicile au regard de la situation sécuritaire très volatile en Libye.