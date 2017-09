Congo-Kinshasa: Rencontre tripartite entre la RDC, la RCA et le Soudan du Sud à Kinshasa

Pour ce faire, les ministres congolais, centrafricain et sud-soudanais ont fait savoir que leurs pays demeurent attachés à l'accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Selon She Okitundu, vice-Premier ministre en charge des affaires étrangères de la RDC, les échanges de Kinshasa sont un préalable au décollage économique dès que les conditions de sécurité seront réunies.

Souveraineté des Etats et non-ingérence dans les affaires internes, les délégations de la RDC, de la RCA et du Soudan du Sud ont insisté sur ces deux points, autant qu'elles ont dénoncé les sanctions unilatérales infligées à des responsables de la sous-région par des organisations qualifiées d'extra-continentales. Des responsables qui sont sanctionnés, parce que soupçonnés de bloquer la démocratie ou tout simplement de perturber la paix.

La rencontre des ministres de la RCD, la RCA et le Soudan du Sud a eu lieu à Kinshasa. Pendant trois jours, les participants ont abordé des questions sécuritaires, humanitaires et commerciales. En conclusion, les trois parties ont marqué leur satisfaction face à l'évolution positive de la situation dans les trois pays.

