Burkina Faso: Fabrication des pavés dans le Loroum - Un talent féminin méconnu

Au Burkina Faso, dans la région du Nord, particulièrement dans la commune de Titao, située à 45 km de Ouahigouya, des femmes s'investissent dans la fabrication de pavés à base d'argile. Une technologie méconnue, qui constitue pourtant une importante source de revenus pour ces dames réunies en association .

Ils sont de couleur rouge-ocre, pesant au moins quatre kilogrammes, d'une épaisseur de 2cm et de forme carrée mesurant 24 cm de côté. Il s'agit des pavés confectionnés à base de mélange d'argile, de bouse de vache, de poudre de feuilles de baobab, de morceaux de poterie, etc. Ce groupement de femmes à majorité analphabètes dont l'âge est compris entre 18 et 70 ans installé au secteur n°15 de la ville de Titao, chef-lieu de la province du Loroum (dans le centre-Nord) est dépositaire de ce savoir-faire.

Le 20 avril 2017, nous les avons vues à l'œuvre. La première responsable du groupement, Kadiso Kindo, nous fait découvrir ce savoir-faire local. Elle fait sortir d'abord le matériel de production qu'elle dépose soigneusement sous le gros arbre en face de la concession. Les outils sont visiblement archaïques . Il s'agit, entre autres, d'un moule métallique et d'une spatule en bois. Séance tenante, Mme Kindo se met au travail. Le mélange cité plus haut est préablement mouillé pendant une demi-journée, afin d'obtenir une substance facile à manipuler. Les deux genoux de Mme Kadiso Kindo plantés solidement au sol , elle plonge ses deux mains dans la mixture préparée et la malaxe vigoureusement. Elle se met ensuite débout et s'aide des pieds pour triturer la composition.

Au bout d'une quinzaine de minutes à dandiner sur le fluide grisâtre, elle le récupère et le place dans le moule. En un laps de temps, un pavé prend forme, puis deux et trois. La première étape du processus est bouclée. Les articles tout frais sont enfouis dans un four pour une cuisson continue de 72 heures. « Sans la cuisson, les pavés restent fragiles, cassables et sans durée de vie ; l'étape du four donne de la solidité et de la résistance aux œuvres», commente la présidente du groupement Nerwaya.

De fait, cette ingéniosité artisanale qui constitue leur principale activité, est méconnue du grand public au Burkina Faso. Aminata Ouédraogo, la plus âgée de l'association féminine , avoisine la soixantaine. Pour elle, les matières premières telles que la bouse de vache et les débris de poteries sont utilisés pour leur capacité de solidification. La bouse de vache brûle lentement et uniformément ; les débris de poteries absorbent l'eau sans devenir pâteux et restent faciles à balayer. Quant à la poudre de feuilles de baobab, elle est utilisée pour rendre les pavés plus lisses. Ils sont faits soit sur commande soit à l' occasion d'exposition.

Selon elle, l' activité de poterie est transmise de mère en fille depuis l'âge de l'enfance afin de prendre en charge la famille et subvenir aux besoins quotidiens des enfants. Selon la responsable du groupement, Mme Kindo, l'argile est utilisée pendant longtemps de la sorte, pour confectionner des frigos villageois, en forme de canaris pour la conservation de l'eau de boisson , des plats et assiettes en terre cuite, des jarres, des foyers améliorés. L'idée d'en faire des pavés en terre cuite a germé tout récemment. En 2007, un projet a coopté ces femmes et leur a permis, à l'issue d'une formation, de pouvoir fabriquer des objets de formes diverses dont les pavés.

Production de 100 pavés par semaine

En termes de production, elle indique que les membres du groupement peuvent produire 100 pavés par semaine. Si elles confectionnent les pavés qui peuvent d'ailleurs être utilisés avec une certaine aisance, la commercialisation de leurs chefs-d'œuvre demeure un parcourt du combattant. Le visage d'Adisa Kindo s'assombrit quand elle évoque ce sujet. « A part le projet qui nous a soutenues par la formation, nous n'avons aucun autre appui. Nous achetons de notre poche les matières premières pour la fabrication de nos articles, ce qui fait que nous nous en sortons difficilement », soutient-elle. Aminata Ouédraogo, la doyenne du groupe, insiste sur le manque de moyens pour la production en grande quantité de ces articles.

Les mêmes difficultés expliquent la faible visibilité de leur activité. Seules quelques structures à Ouagadougou, Ziniaré, Loumbila et Solocé sont au courant de leurs produits. Elle confie que c'est le chef de projet, après la formation, qui a récupéré les pavés et en a fait une belle utilisation pour sa maison et sa cour. Et c'est ce qui permet au groupement d'avoir un « petit » fonds de roulement . A l'entendre, un des collaborateurs et fils de la localité a promis de les aider en cherchant des marchés. Elles lui ont fait confiance et ont accepté produire plus d'une centaine pour qu'il puisse livrer aux clients.

Mais, jusqu'à présent aucune nouvelle. Qu'à cela ne tienne , Mme Kindo et ses sœurs restent motivées, convaincues de la bonne qualité de leurs produits. La terre est un matériau écologique, assure Adiso Kindo. Quand elle est cuite, l'argile a un grand pouvoir calorifique. Elle emmagasine et restitue la chaleur, donne une sensation de bien-être quand on marche dessus pieds nus, développe-t-elle. " Elle offre un confort de vie aux populations, c'est pourquoi nous nous adonnons à cette activité. ", insiste-t-elle. Et Mme Ouédraogo d'inviter les autorités à s'intéresser à leur activité et à les soutenir dans la production de ces articles en terre cuite. Un appel lancé en présence du gouverneur de la région du Nord, Assane Sawadogo, et de la secrétaire d'Etat en charge de la solidarité, Ivette Dembélé. De passage dans la commune de Titao ce jour 20 avril, les deux autorités ont rencontré les potières et apprécié leur travail.

Des opportunités de promotion

Le gouverneur était émerveillé à la vue des œuvres qui lui ont été présentées. "Je ne pouvais pas imaginer que des femmes en milieu rural puissent produire des pavés avec des matériaux locaux. Ce qui est fait révèle le génie de nos femmes et leur volonté de participer à l'économie nationale à travers la création d'emploi et donc, de richesse", déclare-t-il. De son avis, les entrepreneurs en travaux publics et bâtiment devraient s'intéresser aux produits de leurs «sœurs». "C'est comme cela qu'on arrive à organiser et créer des opportunités d'emplois et contribuer au développement d'un pays", renchérit-il.

Pour lui, ces vaillantes dames ne doivent pas baisser les bras, mais plutôt chercher des occasions de promouvoir leurs produits . "Des gens peuvent être intéressés par ces pavés, mais s'ils ne savent pas où les trouver, cela crée des difficultés", poursuit M. Sawadogo.

Le premier adjoint au maire de la commune de Titao, Mamoudou Ganamé est également surpris d'apprendre que dans sa localité, des femmes mènent ce type d'activité. Ce dernier laisse comprendre que les potières pourraient se faire enregistrer dans le programme de soutien aux femmes exerçant les activités rémunératrices de revenus, afin de pouvoir bénéficier d'un fonds de soutien.

Sortir de l'ombre

Par ailleurs, le 1er adjoint au maire assure que des partenaires interviennent dans la commune par des financements et des encadrements. Il exhorte par conséquent les femmes à se faire connaître et à exposer leur savoir-faire pour ne pas rester dans l'ombre. Le directeur provincial de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Ousseni Ouédraogo, découvre, lui également , le savoir-faire de ces femmes bâtisseuses en même temps que nous. «Ces femmes sont venues une fois me demander une place pour l'exposition de leurs articles à l'occasion d'une foire que nous avons organisée. Connaissant leur ingéniosité dans la fabrication de foyers améliorés, je n'ai pas hésité à leur accorder un espace.

Mais pour ce qui est des pavés que je viens d'admirer, j'avoue que cela m'était inconnu", confie-t-il. Il reconnait le travail extraordinaire de ce groupement malgré le peu de moyens dont il dispose. Pour ce faire, il prend l'engagement de les accompagner dans la vulgarisation de leurs produits.