Burkina Faso: Tabaski 2017 - L'ONG FOSAPA offre 2400 têtes de bœufs

Tous satisfaits, les bénéficiaires ont remercié le donateur pour le geste. Seydou Nikièma, un handicapé sur son tricycle a laissé entendre que c'est la première fois qu'il profite de cette viande ‘'turque". « Franchement, je suis content. J'ai fait le rang comme tous les handicapés sur leur vélo. Maintenant que j'ai pu avoir mon sachet, je suis reconnaissant vis-à-vis de la FOSAPA. Que Dieu leur accorde plus de moyens afin de venir en aide aux plus démunis », a-t-il lancé. Le même sentiment est partagé par Fatimata Ilboudo.

Depuis 2008, la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain (FOSAPA) vient en aide aux personnes indigentes à l'approche des fêtes de Tabaski et de Ramadan. Cette année, la tradition a été respectée. Des populations vulnérables ont bénéficié de 2400 carcasses de bœufs. A Ouagadougou, ce sont 250 bœufs qui ont été distribués le samedi 2 septembre 2017 dans l'enceinte du Groupe scolaire international Madina situé au quartier Cissin. Un établissement qui était bondé de monde de 6h à environ 12h. Chacun (hommes, femmes, jeunes, personnes handicapées... ) a pu repartir avec un sachet de viande d'environ 5 kg.

