Cameroun: Détention provisoire - Zambo Amougou chez le juge

Président de la plus grande centrale syndicale des travailleurs du Cameroun à savoir la CSTC et par ailleurs Conseiller technique à la Maetur (Mission d'Equipement et d'Aménagement des Terrains Urbains et Ruraux), le très populaire Zambo Amougou reste toujours égal à lui-même. Sollicité pour ses conseils avisés même en prison, il reste un acteur important du dialogue social au Cameroun pouvant être utilisé dans la négociation en rapport avec la crise anglophone. Pour ce cas précis, n'oublions pas que la CSTC avait auparavant fait des propositions, qui, s'ils avaient été mis en pratique n'auraient jamais permis l'implosion du climat social dans ces deux zones du pays. Affaire à suivre.

D'après nos sources, pendant 6 heures de temps dans le cabinet du juge Petéa, le syndicaliste va s'expliquer sur les chefs d'accusation de « Coaction de détournement de deniers publics, usurpation de titre, usage sans mandat des prérogatives du Directeur de la Maetur ». Très serein, Zambo Amougou Jean Marie continue à clamer son innocence et ne doute pas de l'issue favorable sur sa non culpabilité que devra finalement choisir le juge.

