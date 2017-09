Gabon: Jean Ping empêché de tenir un meeting à Libreville

C'est un Marc Wilmots heureux qui est rentré de Libreville. Quoi de plus normal, il venait d'enregistrer son… Plus »

Certains militants ont alors laissé éclater leur colère : « Très fâché de voir de tels comportements. Il y a quoi de toutes les façons, je suis pour le changement ». « Il a envoyé les policiers partout pour venir empêcher Ping de faire le meeting. C'est pour ça que je suis fâchée ». « Et on parle d'apaiser le climat social ? Comme ça ? Je ne pense pas ».

Toute la journée, la police et les partisans de Jean Ping ont joué au jeu du chat et de la souris. Très tôt lundi matin, les policiers ont verrouillé l'unique portail du collège Ntchorere où devait se tenir le meeting. Des patrouilles motorisées sillonnaient la zone.

