Cameroun: Rentrée scolaire 2017-2018 - Propos sur la sacralité et l'universalité de l'école

La rentrée scolaire 2017-2018 est lancée sur l'ensemble du territoire national. La rentrée est là. Effective. Réelle. Tangible. Concrète. Depuis ce matin, 4 septembre, l'école a repris sa prééminence.

Les élèves sont sur les starting-blocks. Les parvis des établissements scolaires publics, privés et laïcs grouillent de chahut. Les carillons de la rentrée sonnent. Les retrouvailles s'actionnent entre corps enseignants et camarades de classes. Les cours ont repris, à différents niveaux, dans l'enseignement primaire comme dans le secondaire général et technique. Cependant, la frénésie générale observée ne se soustrait aucunement au stress des parents, car, on le sait par empirisme, quel que soit le volume de la bourse, personne n'est jamais entièrement prêt le jour dit. À chacun son sprint. Son rythme. Sa cadence. Le peloton a déjà pris la route. Les retardataires ont pour défi de rattraper la tête de course qui a pris l'avance ce matin. Toutefois, chaque géniteur perçoit la nécessité absolue d'envoyer sa progéniture à l'école. Cela dure depuis Charlemagne, Ancien Roi des Francs, à qui le monde doit la ruée absolue vers le savoir.

L'école qui démarre ce matin n'est pas une fantaisie. En tant que quête du savoir, l'école constitue un devoir... Oui, un devoir pour l'État qui construit les édifices scolaires et définit la politique éducative, l'école est un droit au profit du binôme enseignant-apprenant. Même si on joue parfois à l'école, l'école n'est pas un jeu. Elle revêt des enjeux énormes et donne un sens à la vie. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école depuis ce matin, et ceux qui hésitent à le faire, devront garder à l'esprit que l'instruction est un droit fondamental autant que l'accession au collège est collégiale.

Malgré le difficile contexte économique, l'école n'est nullement sacrifiée à l'autel d'autres priorités. C'est elle la priorité! La rentrée scolaire de ce jour est elle-même une école tant elle véhicule un message d'importance sur la sacralité de l'éducation. C'est un euphémisme ! Chaque parent devrait se souvenir du rôle important et quasi indispensable de l'école. L'accès au savoir est un droit démographique et démocratique qui concerne le plus grand nombre. À juste titre, l'inscription à l'instruction est une affaire de tous et de chacun, et non, une ascèse facultative excluant certains, et marginalisant d'autres.

Au moment où les cours reprennent dans les différentes étuves scolaires, il n'est pas superfétatoire de rappeler aux uns et aux autres que l'école offre la meilleure garantie de réussite sociale, sans compromis, ni compromission. Le savoir se présente comme le meilleur raccourci vers l'élite. Nul n'en perd conscience, l'école est le grand moule des icones intellectuelles nationales et internationales ; qu'elles appartiennent au biotope politique, scientifique, économique ou littéraire. Qui en douterait ? L'école constitue la meilleure assurance-risque pour se hisser à la cime du piédestal social. Elle assure la meilleure ascension vers les sommets. Même que pour certains, le savoir mène au pouvoir. Fort à propos, le cursus académique du président Paul Biya constitue un modèle incitatif et altruiste. Un bel exemple à suivre par notre jeunesse, parfois en quête de repères...

Au vrai, l'école est un droit. Elle a aussi des droits. L'éducation est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme. L'école est loin d'être une fresque fantasque. L'école est un droit inaliénable. Inaltérable. Inattaquable. À l'évidence, l'école est bâtisseuse des carrières et d'espoir. Issus de familles modestes, que serions-nous devenus sans l'école ?

L'évolution humaine s'est arrimée aux progrès scientifiques et techniques sans lesquels la planète serait restée à l'état primitif des hominiens. Le philosophe anglais Francis Bacon (1561-1626) nous apprend que l'homme doit son émancipation à l'instruction et au maniement des outils. Le monde moderne et contemporain nous impose cette réalité transcendante qui porte sur la valeur prédominante de l'école ; l'arithmétique, la philosophie, la géométrie, la technologie nous ont affranchis de l'état adversatif dont parle Thomas Hobbes dans le Léviathan, pour hisser l'humain dans la sphère de l'excellence. Est-il besoin de rappeler que nous devons au culte de la culture et donc à l'école la socialisation, le vivre-ensemble et la paix subséquente ?Le Contrat social qui fonde l'essence de La République chez Platon, émane fondamentalement de la connaissance scolastique.

S'il arrive que l'on triche à l'école, on ne triche pas avec l'école Faute d'avoir créé l'école, Charlemagne -encore lui- cerna vite le rôle fondateur de l'éducation, ainsi que les vertus de la pédagogie. Il appréhenda rapidement que l'émancipation individuelle et collective découlait de l'instruction et de l'éducation. Aussi, rendit-il l'école obligatoire, autant qu'il imposât la construction sans arrêt d'établissements scolaires dans son royaume. Il encouragea un renouveau culturel, suivi, en 789, de la rédaction du capitulaire ordonnant au clergé d'ouvrir des écoles pour tous, et à tous... Sommes-nous si éloignés de la caricature évidée présentant l'école comme la plus belle semence pour le développement intrinsèque et sociétal ? À l'instar de Charlemagne, le président de la République a construit une multitude d'écoles primaires modernes, il est allé plus loin en décrétant la gratuité de l'enseignement primaire ; en érigeant des centaines de lycées partout dans le pays ; en multipliant des universités d'État, en dehors de l'ancienne et unique Université de Yaoundé... Au plan des infrastructures scolaires et universitaires, le Cameroun affiche complet. Comme on peut l'observer, le Cameroun n'est pas en panne d'édifices scolaires, bien qu'il soit regrettable que les élèves d'une partie de notre cher et beau pays ne bénéficient pas entièrement de cette manne épistémologique ; notamment une frange d'apprenants de l'Extrême-Nord où sévit la secte Boko Haram, et de nombreux élèves des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dont la scolarité a été fortement perturbée depuis le deuxième trimestre de l'année scolaire 2016-2017. Dommage qu'au bénéfice des revendications exogènes, l'école soit la rançon des rixes politiciennes. Prôner une école au rabais dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest est avant tout préjudiciable aux élèves. Les résultats peu reluisants enregistrés au GCE (General Certificate of Education), session 2017, sont suffisamment expressifs ! La profanation de l'école pénalise d'abord les apprenants, avant les effets collatéraux d'après... Est-il besoin de souligner le caractère sacré et vénérable de l'école ? Par essence, l'école est apolitique. D'où viendrait-il qu'on mêle l'éducation à la politique ? Comment admettre l'usage de l'école comme une rançon politicienne ? Comment l'admettre comme un instrument de pression ? L'éducation est précieuse. C'est au nom de cette préciosité que le Président Paul Biya s'exprimait le 10 février 2017 à la Jeunesse : « Il n'est pas acceptable, disait-il, que l'on prenne en otage l'éducation et l'avenir de nos enfants, dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l'éducation l'est encore plus. Il s'agit d'un droit fondamental. À l'instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont droit à l'éducation. Ils ont le droit de préparer sereinement leur avenir».

L'école n'est pas une colle. L'école caracole au pinacle des préséances. Elle est inviolable. Nul n'a le droit de profaner l'éducation. Les revendications fédéralistes ou sécessionnistes telles qu'elles se déploient, en tirant sur le levier de l'école, semblent atypiques à bien des égards. Tenez ! Plus de 300 mouvements séparatistes opèrent dans le monde, et sur les cinq continents, sans qu'un seul d'entre eux utilise la paralysie de l'école comme une arme de controverse ou de contestation politique. Les mouvements séparatistes parmi les plus populaires et les plus virulents de la planète ne se servent pas de l'école comme une conditionnalité schismatique. La prépondérance de l'école est universelle, sa sacralité est indéniable. Même la Seconde Guerre mondiale n'a pas tué l'école. Certains pays sous-occupation ont continué à distiller le savoir nonobstant la pluie des obus. La rixe n'arrête pas l'école. L'éducation devrait être plus forte que l'insurrection.

Au moment où de jeunes camerounais reprennent le chemin de l'école, ce matin, notre vœu est que l'éducation occupe sa place prépondérante dans l'édification du Cameroun de l'Émergence. Vivement que la préciosité de l'école prévale sur toutes les formes d'exigences. Les parents et élèves du Nord-Ouest et du Sud-Ouest manifestent le désir obstinant d'aller à l'école. Les apprenants enthousiasment d'accéder au savoir, sans condition, parce qu'une année scolaire perdue est un frein de trop dans la conquête du savoir. La majorité des Camerounais des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest prônent le retour à une vie normale. Tout est possible, dans le meilleur des cas...

L'arrêt des poursuites judiciaires ordonné le 30 août dernier par le chef de l'État contre certaines personnes poursuivies par le Tribunal militaire et détenues dans le cadre de la « crise anglophone » est un pas supplémentaire vers la décrispation de la rixe, quelques jours avant la rentrée scolaire. C'est loin d'être la première concession du président de la République dans la recherche de la normalisation du Cameroun tout entier. Cette décision grandement saluée par l'opinion nationale et internationale est synonyme d'apaisement. Cette nouvelle année scolaire transporte l'espoir d'une accalmie empreinte de pérennité et de sérénité, suscitée à travers l'acte présidentiel et la bonne foi des Camerounais.

Au moment où l'école reprend ses droits, il est évident que le dialogue est loin d'avoir fait faillite. Laissons nos enfants aller à l'école. Amenons ces êtres innocents, que nous avons de plus chers, à accéder au savoir, c'est un devoir collectif. Il n'y a pas meilleure liberté que celle qu'offre l'éducation.