Cameroun: Arrêt des poursuites - « Une mesure conforme à la loi »

· Au moins 381 civils ont été tués par Boko Haram depuis avril 2017 au Cameroun et au… Plus »

Car, face aux revendications qui se sont exprimées dans ces Régions dont certaines ont malheureusement donné lieu à des actes inconsidérés d'atteinte à l'honneur et la considération des Institutions et de leurs symboles, de pillages, de vandalisme, de destructions et parfois même d'agressions physiques portées sur des personnes, y compris de jeunes enfants, face à toutes ces violences, disions-nous, le président de la République a privilégié le dialogue, la sérénité et la solidarité agissante de toutes les parties prenantes à l'édification de notre pays.

« Mesdames, Messieurs les journalistes, Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, chef de l'État, a donc ordonné l'arrêt des poursuites contre certains accusés, poursuivis aux motifs de violences et autres exactions commises ces derniers mois dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Je vous ai conviés à cette rencontre pour vous faire part de la mise en exécution de la décision que le chef de l'État a prise, conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa 4 de la loi n°2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de Justice Militaire.

