Mali: Le Premier ministre fait le monitoring des grands projets de développement

Au titre du ministère de l'Économie numérique et de la Communication, les échanges ont aussi porté sur une communication écrite relative à la note conceptuelle sur l'octroi de la 4ième licence de télécommunications au Mali et sur une communication écrite relative à la mise en place du point IXP du Mali.

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présidé, jeudi dernier, à la Primature, un conseil de cabinet auquel ont participé plusieurs membres du gouvernement. Pour la circonstance, trois points figuraient à l'ordre du jour de la rencontre. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le conseil a examiné un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'acquisition de matériels et équipements agricoles au titre de la campagne agricole 2017-2018 au profit du ministère de l'Agriculture.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.