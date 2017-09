Angola: Des nouveaux médecins renforcent le secteur de la santé à Luanda

Luanda — Quinze nouveaux médecins de diverses spécialités renforcent depuis le week-end dernier, le secteur de la santé publique dans la ville de Luanda, a annoncé lundi une source officielle à l'Angop.

Selon la directrice municipale, Vitoria Kambunda, les médecins ont été recrutés récemment par le Ministère de la Santé à travers un concours national et sont distribués aux différents postes de santé existants dans les districts de Luanda.

"Les médecins ont été distribués aux unités de santé sous notre juridiction et beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à travailler et nous pouvons déjà remarquer une amélioration de l'assistance au public", a-t-elle indiqué.

Il s'est félicité de l'initiative du ministère de la Santé et de la présence de ces nouveaux médecins qui réduiront la demande dans les unités de santé, amélioreront l'assistance au au public, réduiront le transfert vers d'autres unités municipales et nationales, ainsi que le temps d'attente des malades.

Dans la municipalité de Luanda, fonctionne les programmes de santé publique, de vigilance épidémiologique, Elargi de vaccination (PAV), de contrôle du paludisme, du VIH / sida, de lutte contre la tuberculose, de nutrition, des médicaments essentiels et équipement, de santé sexuelle et reproductive, mentale, scolaire et de mobilisation sociale, et les maladies les plus fréquentes à cette époque de l'année étant le paludisme et les maladies respiratoires.