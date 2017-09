Ile Maurice: Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel - «L'habeas corpus en cas d'arrestation arbitraire»

Certains se seraient contentés d'une photo sur Internet. Mais Lindsay Dhookit, informaticien et écrivain,… Plus »

Le plaignant doit pouvoir établir qu'il est sans nouvelles de son proche et qu'il soupçonne que la police l'a arrêté illégalement et arbitrairement. Ses hommes de loi vont alors présenter sa demande pour convaincre la justice que la police a effectivement fait un excès de zèle et un abus de ses droits.

Certainement. Si quelqu'un considère qu'un proche a été détenu illégalement dans un poste de police et qu'il demeure introuvable, il doit solliciter ses hommes de loi pour entreprendre les démarches nécessaires afin de loger une demande en bonne et due forme auprès de la Cour suprême. Comme le veut la procédure, c'est le Senior Puisne Judge qui designera le juge qui tranchera ce litige.

