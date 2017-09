Ile Maurice: «Chèque sans provision» - Marjorie Bazerque réprimandée par le magistrat

Certains se seraient contentés d'une photo sur Internet. Mais Lindsay Dhookit, informaticien et écrivain,… Plus »

«J'ai appris que Me Hawoldar représente l'un des témoins dans une autre affaire», explique-t-elle et c'est là que le magistrat lui a lancé que c'est la toute dernière fois que la Cour lui accorde un renvoi. «A chaque fois, c'est la même chose. L'affaire a été renvoyée plus de 13 fois et vous venez chaque fois avec une version différente», dit le magistrat Appadoo.

Accusée d'avoir émis des chèques sans provision, Marjorie Bazerque a comparu devant la justice en ce 4 septembre et a demandé à la Cour de lui accorder du temps pour qu'elle se trouve un nouvel avocat. La raison : elle ne veut pas être représentée par Mes Yatin Varma et Siddhartha Hawoldar.

