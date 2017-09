Cameroun: Bafoussam - 1035 élèves récompensés

Le Secrétaire général adjoint des Services du Premier ministre, Pascal Nguihe Kante, donateur, a encouragé l'excellence à la veille de la rentrée

1035. c'est le nombre total de bourses remises aux meilleurs élèves et étudiants. La deuxième édition de la Journée de l'excellence scolaire et académique dans le département de la Mifi (Jesam), s'est déroulée le samedi 26 août 2017 à l'esplanade de la Communauté urbaine de Bafoussam. Les récompenses composées de fournitures scolaires, ont été remises aux élèves qui ont obtenu leurs différents diplômes cette année avec mention, et aux élèves vivant avec un handicap, qui ont réussi leurs examens scolaires.

Une enveloppe de 50 000 F a été octroyée comme assistance à la recherche, aux étudiants inscrits en cycle de doctorat. Ils viennent d'horizons divers. En outre, des primes encourageant le bilinguisme ont été décernées aux neuf meilleurs élèves de la section francophone qui se sont illustrés en anglais, et aux neuf meilleurs élèves de la section anglophone, ayant excellé en français. Pour Pascal Nguihé Kanté, Secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et promoteur de la Jesam, c'est un symbole pour encourager le bilinguisme des Camerounais depuis la base scolaire et « rappeler que le Cameroun est un, uni et indivisible. Les Camerounais sont fiers d'être ensemble, et n'accepteront jamais qu'on les divise ».

La Jesam a pour but de « mettre en exergue l'excellence, le culte d'atteindre les cimes, seule condition, surtout dans cet environnement de rareté des offres, pour pouvoir avoir sa part de place au soleil ». Egalement promoteur du « Festi-foot de l'Emergence », Pascal Nguihé Kanté a remis des récompenses aux athlètes qui ont pris part, pendant les vacances, à la sixième édition de ce tournoi sportif. Le promoteur et ses invités dont l'ambassadeur itinérant Albert Roger Milla et Jacques Bonjawo, ont apprécié la qualité du spectacle lors de la finale masculine qui a opposé Camp Sable Fc » à « Nka'a Fc ».