Cameroun: Extrême-Nord - Les élèves dans le bain

« Nous avons bien débuté ici au Lycée d'Ato'oveng. Mes collaborateurs et autres enseignants ont pris fonction et sont tous là. Les élèves ont répondu présent. Les parents doivent faire venir les enfants à l'école dès ce jour de rentrée : il n'y aura pas de temps d'observation. Nous avons démarré les cours. Nous voulons placer cette année sous le signe de l'amélioration de nos résultats par rapport à l'année écoulée ».

« Je suis à l'école dès ce premier jour parce que je veux réussir mon baccalauréat. Pour mieux m'organiser, je veux écouter les conseils que donnent les enseignants dès le premier jour de la rentrée. Ce qui va me permettre de m'organiser pour étudier et comprendre les différentes matières. Je ne veux rater aucun cours. C'est pour cela que je suis bien présente dès ce premier jour de rentrée. »

Après ces tours dans la ville de Maroua, le conseiller N°1 au ministère de l'Education de base s'est rendu dans le département du Mayo-Tsanaga, précisément au camp des réfugiés nigérians où, après avoir visité les écoles publiques groupe 2, groupe 4 et groupe 5, Ousmara Oumara a aussi constaté l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018 chez les réfugiés ; à sa suite, il y avait entre autres, Albert Sidi, le chef de division des affaires économiques, sociales et culturelles désigné pour représenter le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord empêché.

Au pas de course, sept établissements scolaires du primaire et du secondaire visités dans la ville de Maroua. Dans les détails, au primaire il y a eu quatre écoles visitées, à savoir l'école publique annexe de Founangue, l'école privée Fatia, l'école privé catholique Saint Kisito, et l'école islamique Sabil ; pour ce qui est des Enseignements secondaires, les autorités ont été au lycée de Kakataré, au lycée classique et au collège Jacques de Bernon. Ce dernier établissement cité tient le top du hit parade dans l'Extrême-Nord ces dix dernières années pour ce qui concerne les résultats des examens organisés par l'office du baccalauréat ; l'effervescence que la communauté éducative y a constaté est sans doute justifiée par la présence de l'abbé Benoît Ndongo Andegué, le secrétaire national à l'éducation catholique qui a fait le déplacement de Maroua à l'occasion de cette rentrée scolaire.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.