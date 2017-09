Cameroun: MTN Elite One - La course au podium lancée

Si le titre semble promis à Eding, Apejes et YOSA espèrent voler la 2e place à Coton Sport.

Sept. C'est le chiffre à retenir après la 29e journée de MTN Elite One disputée dimanche dernier. Sept donc, comme les points d'écart désormais entre le leader, Eding Sport, et son dauphin Coton Sport, à cinq journées de la fin du championnat de football. Malgré son match nul au stade militaire de Yaoundé face à Bamboutos (0-0), le club de la Lekié a en effet légèrement accentué son avance. Surtout que les Cotonniers ont été battus, chez eux, par les Astres (0-2). Eding vient d'enchaîner huit matches sans défaite et semble solidement accroché à son fauteuil. Sur ses cinq prochains matchs, l'équipe sera en déplacement trois fois, mais elle pourrait être sacrée avant la 34e journée, si elle reste sur sa dynamique.

A moins que Coton Sport ne profite d'éventuelles faiblesses et ne se relance dans cette MTN Elite One. Les hommes de Minkreo Birwe ont déjà prouvé qu'ils avaient de la ressource, même si groupe semble un peu émoussé. L'idée est désormais d'assurer au moins la 2e place, qualificative pour la Ligue africaine des champions la saison prochaine. Mais derrière, Apejes et YOSA, tous deux vainqueurs le week-end dernier, sont désormais à quatre longueurs. Il ne faut pas non plus oublier Stade Renard et UMS qui restent en embuscade. Dans la zone rouge, Racing doit sa position de premier relégable à une mauvaise différence de buts. Mais attention, la plupart des équipes ne sont pas à l'abri. Pour preuve, entre Bamboutos, 7e et Racing, 16e, il y a juste sept points d'écart.

C'est dire que tout reste possible. Même pour le Canon et Lion blessé, qui peuvent encore, mathématiquement, nous offrir une remontée au classement général en cas de victoires lors de leurs prochaines sorties. Cependant, on voit mal comment les deux équipes, qui squattent les dernières places depuis le début de saison pratiquement, pourraient s'en sortir.