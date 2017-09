Burkina Faso: Projet U-Report "Ma voix compte" - Une cinquantaine de jeunes formés

Depuis les évènements malheureux de Tialgo, survenus les 18 et 19 mai derniers et qui ont… Plus »

Le projet est opérationnel au Burkina Faso depuis le 31 mars 2016 », a-t-il souligné. M. Sawadogo a laissé entendre qu'à ce jour, plus de 25 000 personnes se sont inscrits sur la plateforme. L'objectif étant de passer à 70 000 inscrits d'ici la fin de l'année. « Ce qui veut dire que c'est une plateforme large et ouverte à la jeunesse.

Pour le président du réseau organisateur de la formation Dakiri Sawadogo, l'activité a été rendue possible dans le cadre du partenariat entre sa structure et le projet U-Report Burkina Faso de l'UNICEF. « C'est un projet qui travaillera sur une plateforme appelée U-Report. Laquelle plateforme est une tribune pour la jeunesse de déterminer sa vision, sa préoccupation, ses besoins et surtout d'interagir avec les autres jeunes sur l'enjeu de développement, sur la participation citoyenne des jeunes au processus de développement.

Aussi, il a été question de la présentation du site web pour permettre aux gens d'acquérir plus d'informations », a-t-il ajouté. Il a indiqué que l'attente à l'issue de la formation est que les associations membres du réseau s'approprient cet outil. « Des actions de suivi seront menées par la suite lorsque les jeunes seront sur le terrain pour mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer », a informé M. Bamouni.

Pour l'un des communicateurs, Alain Nestor Bamouni, directeur de la vie associative et des infrastructures jeunesse au ministère en charge de la jeunesse, le réseau fait partie des organisations sur lesquelles le projet U-Report va se baser pour mener ses actions sur le terrain en faveur des jeunes. Il a indiqué que sa communication a consisté à présenter le projet dans sa généralité, à présenter la plateforme dont dispose le projet. «Cette plateforme génère des questions et des réponses.

«Maîtriser le projet U-Report et contribuer à son animation ». Tel est l'objectif qui a guidé le réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations unies pour l'atteinte des objectifs du développement durable a organisé, le jeudi 31 août 2017 à Ouagadougou, une formation au profit d'une cinquantaine de jeunes. Ils représentent des leaders de groupes de jeunes, de clubs de jeunes, d'animateurs d'associations, de responsables des établissements secondaires et universitaires.

