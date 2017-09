Madagascar: Nouveau code minier - Hery Rajaonarimampianina appelle à la prudence

En parlant plus particulièrement du nouveau code minier, il a lancé un appel à la prudence dans son application, afin de ne pas trop pénaliser les investisseurs miniers. En somme, les hautes autorités militent visiblement pour une meilleure protection des investissements miniers. Il reste à savoir si le Président de la République ose également prendre des mesures pour mettre un terme à l'acharnement judiciaire dont fait l'objet Ambatovy. Un acharnement qui risque d'enfoncer encore plus la compagnie.

La situation actuelle d'Ambatovy le prouve. Depuis la chute quasi régulière des cours du nickel sur le marché international, Ambatovy accumule les difficultés. Et ne survit visiblement que grâce à la persévérance de ses actionnaires et la patience de ses employés. Mais les problèmes ne semblent pas s'arrêter. Au contraire, ce mois de septembre sera encore plus difficile pour la compagnie au point pour les dirigeants de la compagnie de procéder à des recapitalisations épisodiques.

