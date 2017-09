Depuis les évènements malheureux de Tialgo, survenus les 18 et 19 mai derniers et qui ont… Plus »

La vérité est que la vie en ville a ses exigences et l'on ne peut donc que soutenir le conseil municipal qui a la loi avec lui, en plus de bénéficier de l'expérience réussie sous le Conseil national de la Révolution.

A cela, vient s'ajouter toute impossibilité de faire pousser le moindre arbre en ville. L'on ne peut pas non plus occulter les nombreux problèmes d'hygiène avec ces odeurs pestilentielles, le pullulement des moustiques, les pollutions, les eaux sales déversées dans les rues et l'on en oublie. Enfin, plus graves sont les morsures des chiens errants aux conséquences hautement dommageables. Et tout cela est souvent à l'origine de nombreux conflits sociaux.

Ce qui fait que très souvent, on rencontre sur les artères les plus huppées de la capitale, des troupeaux entiers de bœufs ou de moutons suivant tranquillement leur chemin au milieu de la cohorte de véhicules en pleines heures de pointe.

La raison est des plus simples et le constat crève les yeux. De nombreux ouagavillois, contre les dispositions légales, ont transformé leurs cours à usage d'habitation en de véritables parcs à bétail. Certains quartiers de la ville en ont même fait leur marque déposée.

Au nombre des mesures prises, l'on retiendra celle qui consiste à vendre immédiatement aux enchères tout animal pris en divagation. Exit donc la détention en fourrière en attendant que les propriétaires viennent s'acquitter des contraventions et entrer en possession de leurs animaux. Toutefois, on peut se demander pourquoi le bourgmestre a décidé de bander les muscles de la sorte.

