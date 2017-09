Ile Maurice: OSB se jette contre un métro en marche

OSB non plus. Il a surfé sur la vague de la colère citoyenne. Blakkayo et Cool B ont craché à plusieurs reprises : «Aret fer palab lor Facebook. Pran kont». OSB a invité le public à tracer judicieusement ses trois croix, aux prochaines élections. Sans rappeler que le projet de métro léger de l'ancien gouvernement a été mis sur la voie expresse par le régime actuel. Voix des sans voix, textes qui en 25 ans n'ont pas pris de rides. La Panik dan baz fonctionne encore. Les dénonciations en musique sont applaudies, même si ce n'était pas la foule des grands soirs, faute de lieu de spectacle adéquat.

