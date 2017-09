Ile Maurice: Le prix littéraire Athena vénérera-t-il Nathacha Appanah ?

Est-ce un nouveau prix littéraire qui attend Tropique de la violence de Nathacha Appanah ?

Ce qui portera le nombre de prix reçus par ce roman à dix. Le roman est en lice du prix Athéna organisé par la ville de Saint-Pierre à La Réunion. Ce prix littéraire, comme le Salon du livre Athéna, a pour thème cette année, La créolisation, un engagement de civilisation. Le prix sera décerné le 4 octobre prochain, en ouverture du Salon Athéna, qui se déroulera du 5 au 8 octobre.

Les autres oeuvres en lice sont Maison et royaumes de Marie Thérèse Humbert, Mémoires d'outre-mer de Michaël Ferrier, Rock Sakay de l'homme de théâtre Emmanuel Genvrin et Hallali pour un chasseur de Jean-François Sam Long. A noter que tous les écrits en compétition ont été publiés chez Gallimard.

Le prix littéraire Athena récompense un roman ou un récit écrit en français publié à compte d'auteur ou à compte d'éditeur paru entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2017. Un texte qui aborde ou traite de la problématique de la créolisation. Le ou la lauréat (e) recevra une dotation de 3 000 euros. Le jury de ce prix littéraire est composé de six personnalités du monde du livre, des membres institutionnels, des auteurs, des professionnels du livre et de la lecture.

Outre Nathacha Appanah, deux autres auteurs mauriciens figurent sur la liste des invités de la troisième édition du salon du livre Athena. Il s'agit d'Alain Gordon-Gentil et de Jean Claude de l'Estrac. Après l'épisode du Queen Elizabeth College, Nathacha Appanah retrouvera la formule d'échange avec des lycéens, collégiens et écoliers. Alain Gordon-Gentil est annoncé comme le modérateur d'un échange autour du thème «Ecrire et se faire éditer dans l'océan Indien». Une table ronde à laquelle est aussi invité Jean Claude de l'Estrac. Il aura également l'occasion de partager son point de vue sur un thème qui lui est cher, celui de l'indianocéanie. Alain Gordon-Gentil participera de surcroît à des discussions autour du thème Le génie créole. A ses côtés : Nathacha Appanah, Carpanin Marimoutou, Eric Fottorino entre autres.

Le Salon du livre Athéna n'oublie pas la bande dessinée. Une brocante des livres accueillera un stand consacré au neuvième art. L'illustrateur Laval Ng y est annoncé.