Tunisie: « Lancer un dialogue interlibyen sous l'égide de l'ONU »

La coopération tuniso-française et les prochaines échéances bilatérales ont, aussi, été au centre de l'entretien, a indiqué, hier, le ministère des Affaires étrangères.

Les deux parties ont passé en revue les efforts déployés en vue de rapprocher les points de vue des antagonistes libyens et de les inciter à négocier une solution politique sur la base de l'accord signé en décembre 2015.

Jhinaoui a, dans ce sens, insisté sur les principes sur lesquels s'appuie l'initiative du président Caïd Essebsi, dont en particulier l'appel à une solution politique basée sur le dialogue et à un consensus entre les différentes factions libyennes pour une réconciliation globale ainsi que la préservation de la stabilité et de l'unité de la Libye et le refus de toute intervention militaire étrangère.

Les deux parties ont, également, évoqué le bilan de la rencontre de Paris entre Fayez Al-Sarraj, président du Conseil présidentiel libyen, et le maréchal Khalifa Haftar. Ils ont, à cet égard, insisté sur la nécessité de lancer un dialogue global interlibyen, sous l'égide des Nations unies, relevant l'attachement de la Tunisie et de la France à une solution politique en Libye afin de pouvoir réaliser la réconciliation nationale et assurer la stabilité dans le but de favoriser l'organisation d'élections libres.

Jhinaoui et Le Drian ont convenu de coordonner davantage leurs actions au niveau bilatéral, régional et international pour impulser le processus politique en Libye et soutenir les efforts des Nations unies dans ce sens, ajoute la même source.