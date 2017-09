Tunisie: L'Isie respectera le calendrier

« Nous ne pouvons pas imaginer une élection municipale sans le CCL, car le législateur pourrait dans ce cas revoir la copie du projet en fonction des résultats du scrutin, note Moez Attia, président de l'association Kolna Tounès. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des politiques qui peuvent, dans des délais raisonnables remplacer les membres démissionnaires de l'Isie, élire un président et, surtout, voter le code avant novembre prochain ». Partisan du respect du calendrier de l'Isie, Moez Attia rappelle que le processus électoral a d'ores et déjà été enclenché par l'opération d'enregistrement des électeurs et que faire avorter ce processus serait irresponsable.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.