Tunisie: Deux échéances majeures

Au point de vue des effectifs, il faut préciser que le nombre des étudiants est en nette baisse depuis plusieurs années. Pour la rentrée universitaire en cours, on compte une diminution de près de 15.000 étudiants par rapport à la rentrée passée. Au cours de 2010-2011, les universités tunisiennes regroupaient près de 346.876 étudiants. Aujourd'hui, ils sont autour de 292.000 dont 186.000 filles.

15.000 étudiants de moins

Généralement, les nouveaux bacheliers qui s'inscrivaient dans les 204 institutions universitaires étaient autour de 60.000. Cette année, près de 64.000 ont décroché leurs diplômes du Bac. La baisse est due, entre autres, à la suppression du bonus de 25 %. Cela va libérer beaucoup de places et desserrer l'étau dans le nombre d'étudiants par classe. De plus, il y aura plus d'opportunités pour ceux qui sont à la recherche d'un lit dans un foyer.

A ce propos, le ministère fait état de l'existence de 62.000 lits. La nouveauté, pour cette année sera une conséquence de cette situation favorable. De cette manière, les étudiants pourront renouveler l'hébergement une seconde fois (au lieu d'une) et les étudiantes bénéficieront de trois possibilités (au lieu de deux, auparavant).

Il y aura, de même, pour cette nouvelle rentrée universitaire l'ouverture de 8 nouveaux restos «U». Un bon nombre de ces restaurants utiliseront des cartes intelligentes qui remplaceront les tickets. L'expérience qui a déjà commencé en 2016 pourrait être généralisée prochainement. Rappelons, par ailleurs, que 15 millions de repas environ sont servis chaque année.

La vie universitaire tournera autour des 43 cités universitaires, 54 foyers et 82 restos «U».

S'agissant du cadre enseignant, il faut noter qu'il se compose de plus de 22.000 professeurs de toutes les catégories dont près de 11.000 femmes. Les enseignants chercheurs représentent près de 12.000 tandis que les enseignants-chercheurs catégorie « A » en représentent près de 19 %. Il existe, aussi, plus de 250 enseignants étrangers.

«Assises nationales» et élections des structures pédagogiques

Le secteur privé n'est pas en reste puisqu'il s'apprête à accueillir plus de 30.000 étudiants dans pas moins de 63 institutions. Il serait bon de savoir qu'il y a une évolution assez importante de ce secteur par rapport au public. Il ne représentait que 4.2% au cours de l'année universitaire 2010-2011. Actuellement, il en représente plus de 10 %. C'est le Grand Tunis qui détient la plus grande part avec 21.986 étudiants.

Sur un autre plan, le ministère s'apprête à organiser deux échéances cruciales. La première concerne l'organisation des «Assises nationales» sur la réforme du système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La seconde a trait aux élections des différentes structures pédagogiques pour la période 2017-2020. Concernant ces deux événements majeurs, les officiels parlent de leur tenue avant la fin de cette année. A cet égard, il faut rappeler que le ministère avait publié un communiqué dans lequel il annonçait le report de ces deux échéances pour cette rentrée universitaire. Cette décision a été prise après consultation du bureau exécutif de l'Ugtt suite à une opposition de la part, notamment, de la Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce report, selon le ministère, avait pour but de permettre aux nouveaux électeurs de participer au congrès national sur la réforme de l'enseignement supérieur qui sera mis en place directement après les élections des structures pédagogiques et académiques des universités.

Un calendrier détaillé des prochaines élections et la date exacte de la tenue des assises nationales sur la réforme de l'enseignement supérieur universitaire devraient être publié.