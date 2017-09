Tunisie: Nécessité d'une feuille de route fixant les priorités

De son côté, Khemaies Jhinaoui a souligné l'importance pour la Tunisie de profiter de cet appui européen en formulant les besoins et en avançant des propositions qui répondent à la réalité et aux objectifs du pays.

En 2012, la Tunisie occupait le 55e rang dans le domaine des affaires sur un total de 150 pays cotés et notre objectif à l'horizon 2020 et de la placer avant la 50e place, a encore précisé le commissaire européen. A noter que la Tunisie se situe actuellement au 77e rang.

«Nous avons, pour ce faire, besoin de la contribution de tous les acteurs tunisiens, syndicats, gouvernement et société civile, et d'avoir une certaine pression positive pour atteindre nos objectifs», a-t-il ajouté.

Il a mis l'accent sur le besoin de définir une feuille de route fixant les secteurs prioritaires de la coopération tuniso-européenne et de travailler à la relance de l'économie tunisienne pour booster le climat des affaires et promouvoir l'emploi.

«Le temps est venu de discuter de l'avenir des relations entre la Tunisie et l'Union européenne», a déclaré le commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, à l'issue de l'entretien qu'il a eu hier, à Tunis, avec le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

