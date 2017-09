Tunisie: Passer aux grandes réformes

Prévu avant l'Aïd, le remaniement sera fort probablement annoncé dans les prochaines 48 heures.

Entre temps, Youssef Chahed continue de consulter tous azimuts pour tenter de convaincre ses interlocuteurs parmi les signataires du «Document de Carthage» du bien-fondé de ses choix qui reposent sur une évaluation objective du rendement de ses ministres et secrétaires d'Etat. Entre appel à un remaniement sur le seul critère de la compétence et appel à « restituer le pouvoir à ceux en qui le peuple tunisien a placé sa confiance », Chahed a besoin de remanier son équipe non seulement pour combler des vacances mais parce qu'il faut booster l'action du gouvernement et lui donner un second souffle.

Un premier casting non réussi

Dès son installation, le gouvernement Youssef Chahed n'a pas été ménagé, souvent de la part même des partis et organisations signataires du « Document de Carthage», un document censé constituer la feuille de route jusqu'en 2019. Le «casting» opéré lors du choix des membres du « gouvernement d'union nationale» n'était pas totalement réussi et comprenait déjà les germes d'un éventuel échec. En effet, peu de temps après son investiture, certains de ses membres ont fait montre d'une incurie manifeste dans la gestion des affaires de l'Etat. Amateurisme, manque d'expérience, hésitation et bourdes à répétition, qui prouvent que les choix n'ont pas été faits sur la base de critères objectifs.

Avec des personnes qui, pour leur premier emploi, se sont vues attribuées un ministère ou un secrétariat d'Etat, on ne pouvait pas espérer beaucoup de choses. On comprend que Youssef Chahed a été soumis à de fortes pressions et devait composer avec les différents «groupes» et partis. Quand bien même, il a donné satisfaction aux uns et aux autres, il aurait dû faire son choix selon les critères de la compétence, de l'efficacité et du don de soi. C'est pourquoi, aujourd'hui, les appels se font plus pressants pour engager des personnes compétentes, indépendamment de leurs appartenances politiques, pour remédier aux carences qui sont apparues au cours de la première année du gouvernement. Ce qui compte le plus, au-delà des noms, c'est l'engagement de chaque nouveau membre à se mettre au service de l'Etat.

Besoin d'une vision globale

Au moment où la guerre contre la corruption et les malversations semble fléchir et malgré les quelques réussites dues malgré les bons points dus, essentiellement, au maintien d'un calme sécuritaire, en matière de prévention du terrorisme, mais aussi concernant la gestion des crises sociales, il est grand temps de mettre en place une équipe plus combative et nécessairement plus resserrée. A un peu plus de deux ans de la prochaine échéance électorale, on a plus que jamais besoin d'une vision globale, d'une stratégie claire et d'une réelle volonté d'aller de l'avant, avec pour seul principal objectif sortir le pays du marasme dans lequel il s'englue de plus en plus. Sans trop verser dans un pessimisme noir, il faut, toutefois, se rendre à l'évidence, le pays va mal. Et ce ne sont pas les promesses, annoncées au cours de la conférence internationale sur l'investissement tenue fin novembre dernier, et non encore tenues, qui vont redonner la force aux Tunisiens pour redresser la barre. La question sociale qui devait être au cœur du programme de tous les gouvernements successifs depuis le 14 janvier 2011 est reléguée à l'arrière-plan.

Les jeunes qui se sont soulevés contre l'injustice sociale, les disparités régionales, le chômage et la précarité attendent toujours des réponses à leurs revendications. Toutes les promesses et annonces dont on nous gave se trouvent réduites à une pédanterie stérile et ne vont pas guérir les Tunisiens de leurs maux.

Un gouvernement sera jugé sur ses actes et ses réalisations et non sur ses déclarations et ses promesses. Youssef Chahed en est parfaitement conscient et il ne manque ni de volonté ni de qualités. Il a une grande capacité de travail et une propension à travailler en équipe. Mais il doit décider seul, sans le faire en fonction de ses intérêts propres ni de ceux de ses proches ou des partis. Revoir une décision quand on se rend compte de son «incongruité» ou «corriger» des membres de son gouvernement pour des écarts ou encore les remplacer pour insuffisance de résultats serait moins préjudiciable que de continuer dans «l'erreur». Car, en définitive, c'est lui qui sera comptable de toute l'action du gouvernement.

En une année, le gouvernement affiche un bilan qui n'est pas aussi négatif que le pensent certains. Mais, malgré les bons points dus, essentiellement, au maintien d'un calme sécuritaire, en matière de prévention du terrorisme, mais aussi concernant la gestion des crises sociales, le gouvernement est encore à la peine avec les réformes qu'il doit mener dont celles du système bancaire et fiscal, de la politique monétaire, des caisses de sécurité sociale et du secteur public, la réforme de l'éducation...

Avec la tâche lourde et délicate de réduire sensiblement le nombre des 650 .000 agents de l'État, dont 150 .000 ont été recrutés entre 2011 et 2014. La réforme de l'éducation tant annoncée a, semble-t-il, été mise dans le placard après le limogeage de Néji Jalloul. Sans chercher à incriminer quiconque, la situation de l'école tunisienne pousse, aujourd'hui, au désespoir.

Le temps presse et les jours qui viennent s'annoncent difficiles sur les plans social et économique, notamment. Autant en finir avec ce remaniement qui a tenu tout le monde en haleine pour permettre au gouvernement de passer au plus important, les grandes réformes.

Il est prévu que le chef du gouvernement dépose aujourd'hui une demande auprès du bureau de l'Assemblée des représentants du peuple pour solliciter le vote de confiance aux nouveaux membres. Une séance plénière sera convoquée, à cet effet, pour vendredi prochain. Les partants auront le temps de faire leurs cartons et les rentrants le temps de savourer leur nomination.

Ainsi prendra fin le feuilleton du remaniement pour céder la place au travail et à l'abnégation.