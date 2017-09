Guinée: Les illusions perdues

Dans le groupe A la qualification pour la Russie se jouera donc entre la Tunisie, actuellement en tête avec neuf points et la RD Congo, deuxième avec six points. Pour les Léopards et les Aigles de Carthage, le match du jour à Kinshasa aura des parfums de quitte ou double.

Les Chevaliers de la Méditerranée décident alors de gérer leur maigre avance et de laisser l'initiative aux joueurs du Syli National. Stratégie payante puisque le score ne bougera pas. Et pourtant les Libyens joueront la dernière demi-heure à 10 contre 11 après l'expulsion de Mohamed Al-Gadi, consécutive à un deuxième carton jaune (63').

L'enjeu de la rencontre, la fatigue du voyage et l'obligation d'une victoire, la nervosité était visible dans les rangs guinéens. D'entrée de jeu, François Kamano se voyait rappelé à l'ordre par l'arbitre, écopant le premier des dix cartons jaunes de la partie (2'). Le match a du mal à démarrer, les Libyens assurent toutefois une légère domination sans être très percutants. La Guinée semble n'être qu'en embuscade. Elle rentre progressivement dans son match quand Hamdou Mohamed va surprendre sa défense. Sur un long ballon, le capitaine Fodé Camara est surpris par le rebond ; le ballon lui passe au-dessus de la tête. Mohamed a bien anticipé et ne laisse aucune chance au gardien Naby Yattara (1-0, 36').

