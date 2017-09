Cameroun: Elim Mondial 2018 - Hugo Broos a trouvé son bouc émissaire

« Bassogog doit changer sa manière de jouer. Il est prévisible. J'aurais 40 ans de moins que jamais, il ne me passerait. Tous les entraineurs savent comment il joue. Il ne crée pas. Tu mets un défenseur qui coure aussi vite que Bassogog, c'est 50% de difficulté. Si Christian se rend compte qu'il ne doit pas toujours courir avec la balle aux pieds, il sera un bien meilleur joueur. On va lui apprendre ça » a fait savoir en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Lions Indomptables.

Après la défaite 4-0 lors de la 3è journée, le sélectionneur Hugo Broos a décidé de mettre sur le banc Christian Bassogog au match retour. Même si le meilleur joueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2017 entré en jeu, a pesé de tout son poids pour l'égalisation, le technicien belge n'est pas du tout satisfait de son rendement et lui demande de changer son style de jeu.

