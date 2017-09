Sénégal: Appel au dialogue du chef de l'Etat - Macky face à l'équation des préalables

Pour cause, le chef de l'Etat qui s'était contenté de faire son appel devant les caméras de télévisions n'avait pris aucune autre mesure pour faciliter la traduction de sa parole en acte, en procédant notamment à la définition du format, du cadre et des points avec lesquels, il souhaitait échanger avec ses camarades de la classe politique. Il en est de même pour ce dernier appel au dialogue qu'il a lancé le jour de la tabaski.

Cependant, il faut dire que malgré son caractère exceptionnel, cette sortie du chef de l'Etat qui avait ému plus d'un, n'a pas dépassé le cadre de la maison de Samuel Sarr où le chef de l'Etat s'était exprimé. Il en est de même de l'engagement tenu par le chef de l'Etat devant le khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, lors d'une visite privée à Tivaouane le 11 avril dernier. Devant la première autorité de la Tidianya au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall avait réaffirmé sa volonté à renouer le fil du dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Mais depuis lors, Macky Sall tarde à donner suite à son engagement. Dans ce même registre, il faut également inscrire les autres appels au dialogue en vain du président Sall à son opposition avant le référendum du 20 mars 2016. Il y a aussi le dialogue national dont la cérémonie avait été présidée par Macky Sall lui-même, le 28 mai 2016 et qui s'est limitée là.

«Je reste ouvert au dialogue et je tends la main à la classe politique», c'est à travers ces mots que le chef de l'Etat a lancé, en marge de la prière de la fête de la tabaski, son dernier appel au dialogue à l'endroit de son opposition. Cette main tendue de Macky Sall à ses adversaires politiques est la énième. Depuis son accession au pouvoir, Macky Sall, président de la République et président de l'Alliance pour la République(Apr) compte à son actif plusieurs engagements ou appels au dialogue à l'endroit de son opposition, qui n'ont malheureusement pas abouti.

