Afrique: Débat sur le FCFA - Stéphane Kipré propose un referendum pour chaque pays concerné

Deux sous-ensembles la composent: l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (Cémac). La monnaie commune à cette zone est depuis 1945 le Franc CFA qui signifie « Franc de la communauté financière africaine » dans l'UEMOA et « Franc de la coopération financière en Afrique centrale » dans la Cémac. Le CFA, autrefois arrimé au franc français, est aujourd'hui lié à l'euro par un système de parité fixe.

Rappelons que la zone Franc a été créée en 1939, et est un espace économique et monétaire d'Afrique subsaharienne, avec quelque 155 millions d'habitants.

« Le referendum que je propose est la solution ultime pour éviter à nos pays des crises politiques à venir liées à la question du FCFA car au fur et à mesure les positions et les méthodes pour faire entendre les différentes positions sur la question se radicalisent », a souligné l'exilé politique.

Stéphane Kipré souhaite que la consultation populaire sur ce débat doit être transparente et crédible, et que les modalités de mise en place pourront être discutées dès lors que le principe est retenu afin de garantir une transparence stricte du vote.

