Libye: Jean-Yves Le Drian rappelle les engagements pris par les acteurs à la Celle-Saint Cloud

Après Tripoli, le chef de la diplomatie se rendra à Misrata, Benghazi et à Tobrouk. Avant Jean-Yves Le Drian, les chefs de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel et britannique Boris Johnson s'étaient déjà rendus en Libye.

Jean-Yves Le Drian a rappelé l'objectif de la communauté internationale à savoir : "une Libye unie, dotée d'institutions fonctionnelles, une condition pour éviter durablement la menace terroriste et permettre la réconciliation [...]. Cette démarche s'inspire totalement dans la démarche initiée par l'envoyé du secrétaire général des Nations unies [ Ghassan Salamé], en cohérence globale entre la volonté des Nations unies [...], Monsieur Salamé et les engagements pris à la Celle-Saint Cloud".

En juillet dernier, à l'initiative de la France, le chef du gouvernement d'entente nationale Fayez al-Sarraj, qui est reconnu par la communauté internationale et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays s'étaient retrouvés à la Celle-Saint-Cloud, en région parisienne, où ils avaient accepté - sans la signer- une feuille de route sur un cessez-le-feu et l'organisation d'élections l'année prochaine.

"C'est un signal de l'engagement de la France, du président Macron dans la volonté de contribuer à la résolution de cette crise", a déclaré Jean-Yves le Drian à Tripoli. C'est la première visite du chef de la diplomatie française en Libye. Elle "s'inscrit dans la dynamique qui a été initiée à la Celle-Saint Cloud et que les différents acteurs libyens ont vocation à rejoindre et en particulier les acteurs institutionnels".

