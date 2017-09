Afrique: Eliminatoires Coupe du monde Russie 2018 - Congo affronte ce mardi le Ghana à Kintélé sans Ndinga et Itoua

Sébastien Migné a fait le point le 4 septembre de son effectif qui affrontera ce mardi au stade de l'Unité à Kintélé, les Blacks stars du Ghana dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018

Le sélectionneur des Diables rouges va composer sans Delvin Ndinga et Béranger Itoua, tous deux suspendus pour le cumul de carton. En délicatesse avec son genou, Marvin Baudry est incertain. « Trois joueurs à vocation défensive dans la période actuelle c'est compliqué pour nous. Et que c'est un vaste chantier. On a senti quelques prémices intéressantes pour le futur lors du match face à un prestigieux adversaire, prestigieux attaquants. Il faut se réadapter quatre jours après et trouver d'autres solutions », aexpliqué Sébastien Migné lundi à la conférence de presse d'avant match.

Cela n'enlève en rien, la volonté les Diables rouges de faire un meilleur résultat ce mardi après le nul d'un but partout à Kumasi. « Vous avez vu notre détermination. On l'avait en RDC, au Ghana et l'on aura demain. Ce qui n'empêche pas qu'on fait tout pour essayer de sortir du match avec le meilleur résultat possible », a commenté le sélectionneur des Diables rouges, conscient du fait que la tâche sera pas du tout facile. En treize confrontations, le Congo n'a battu le Ghana qu'une seule fois en match amical. « Le Ghana ne se rate pas deuxième de suite. Nous allons essayer de leur mettre la tête sous l'eau, de manière à ce qu'il ne remonte pas. C'est le défi que je vais lancer avec mes garçons ... Les Blacks stars blessés peuvent nous faire souffrir et peut-être durement. Il va falloir que vous soyez derrière cette équipe », s'est-il adressé au public sportif congolais.

Pour combler l'absence de Beranger Itoua dans la charnière centrale, le sélectionneur des Diables rouges va sauf changement de dernière minute, titulariser Emmerson Illoy-Ayyet, le défenseur central d'Olimpik Donetsk en Ukraine Illoy, convoqué pour la première fois. « J'ai besoin d'avoir des réponses de visu face à de sérieux clients en face. Est-ce que c'est une prise de risque. Je suis là pour prendre des risques. Mon métier le veut . Et si on veut avancer, il faut en prendre. Ses qualités : c'est déjà son gabarit qui doit nous aider dans le domaine aérien. C'est un défenseur plutôt dur. La problématique qui va se poser, il ne parle pas français ni lingala mais l'Anglais », a souligné Sébastien Migné. Face à l'urgence, il a intégré Baron Kibamba dans la liste des 23.

Très inquiet sur le cas Marvin Baudry, il a apporté les précisions sur l'un des piliers de la défense qui ne s'est pas entraîné avec le groupe. « Marvin est en délicatesse avec son genou depuis quelques temps. Il faut prendre les dispositions. On fera le point dans le mois avec Marvin surtout avec son club qui est son employeur de manière à voir si ça nécessite une intervention chirurgicale ou non . La vérité du jour n'est pas forcement celle du lendemain pour ce type de blessure. On est vigilant. Je connais ses qualités par exemple aujourd'hui on l'a ménagé. On fera le point avec lui demain matin sans mettre en péril la santé du joueur. »

Absent à Kumasi, Prince Oniangué pourrait démarrer le match sur le blanc, selon les propos tenus par le sélectionneur. C'est Thievy Bifouma (13 buts en 23 sélections) qui portera le brassard de capitaine au début du match. « Quand j'ai pris la décision de confier le brassard à Thievy Bifouma, il y avait huit journalistes sur dix qui m'attendaient au tournant. Pour eux j'étais fou. Je sais le rapport que j'ai avec Thievy. En l'absence de Delvin et Prince, je trouvais que c'était légitime. Il fallait que je trouve un moyen de le motiver, de faire en sorte qu'il soit irréprochable », a précisé Sébastien Migné.