Kenya: L'élection présidentielle fixée au 17 octobre

Seuls Uhuru Kenyatta et Raila Odinga figureraient sur les bulletins de vote, sur décision de la Commission. Les six autres candidats, qui avaient réuni moins de 1% des voix lors de la première élection, ne pourront pas se représenter.

La Cour a justifié cette décision, inédite sur le continent africain, en estimant que l'élection n'avait « pas été conduite en accord avec la Constitution », et que des « illégalités et irrégularités (en avaient) affecté l'intégrité ». « A la lumière du jugement de la Cour suprême, il est impératif qu'un jugement détaillé (...) soit communiqué pour permettre à la Commission d'identifier les secteurs qui nécessitent des améliorations dans l'organisation de cette nouvelle élection », a noté la Commission électorale. « La Commission appelle toutes les parties à la patience et à la compréhension alors que nous travaillons ensemble pour organiser des élections libres, justes, crédibles et pacifiques », a-t-elle ajouté.

